睡前飲食地雷別踩　營養師列「6類食物」讓你難睡

▲醫師提醒，睡前要注意飲食狀況，以免影響睡眠。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人明明已經躺在床上，但仍輾轉難眠，要特別留意的是，除了作息不規律外，「睡前吃錯東西」也是影響睡眠的關鍵因素。好食課營養師李宜樺列出「6大可能影響睡眠的飲食問題」，包括「咖啡因、高脂、辛辣、高升糖指數食物」都是地雷。

李宜樺指出，影響睡眠的第一大地雷就是「咖啡因飲品」，咖啡因會與大腦中啟動睡眠的「腺苷（adenosine）」競爭受體，抑制入睡反應，研究顯示，即便睡前6小時喝咖啡，也可能影響睡眠。此外，茶、巧克力與能量飲料同樣含咖啡因，也要避免在睡前攝取。

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「高脂食物」、「辛辣食物」、「高升糖指數食物」也會影響，高脂食物中的油脂會延緩腸胃消化，容易導致睡眠品質下降，研究指出，經常吃加工食品或速食的人，睡眠時間較短、品質較差，也可能與肥胖有關。

而睡前吃辣會刺激胃部和食道，產生灼熱感，可能造成胃食道逆流，也容易讓體溫升高，影響入眠。另外，甜食或含糖飲料雖可快速提高血糖，讓人短暫放鬆想睡，但後續為降血糖而分泌大量胰島素，反而降低整體睡眠品質。

還有很多人習慣睡前喝「酒精飲品」，李宜樺說，酒精雖可幫助入睡，但容易讓人半夜醒來，降低整體睡眠品質，研究發現，高酒精攝取與睡眠時間短、睡眠品質差有關。此外，「產氣食物」如地瓜、十字花科蔬菜、洋蔥等含寡糖，腸道不易消化，容易造成脹氣與不適，進而影響睡眠。

李宜樺提醒，部分睡眠問題可能與胃食道逆流或其他疾病有關，建議有胃食道逆流者飯後至少等2至3小時再躺下，避免腸胃不適影響睡眠。