青少年愛喝「含糖飲」當心　研究：焦慮症狀風險增逾3成

▲青少年高頻率攝取含糖飲料與焦慮症狀風險上升存在統計上顯著關聯。（圖／達志示意圖）



文／林玉婷

最新科學證據顯示，青少年高頻率攝取含糖飲料，與焦慮症狀風險上升存在統計上顯著關聯。該研究由英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University）研究團隊主導，成果於2026年2月發表於國際期刊《人類營養與膳食學雜誌》（Journal of Human Nutrition and Dietetics）。

研究採系統性回顧（Systematic Review）與後設分析（Meta-analysis）方法，納入多國既有研究資料，專門聚焦青少年族群的含糖飲料攝取與焦慮症狀之間的關聯性，補足過去飲食與心理健康研究多集中於成人的證據缺口。

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研究方法：統整多國資料 控制干擾變項

研究團隊系統性篩選並整合多項觀察性研究，涵蓋不同國家青少年樣本。分析過程中控制了年齡、性別、身體活動量與社經背景等潛在干擾因子，並以標準化焦慮症狀量表進行統計整合。研究所涵蓋的含糖飲料包括碳酸飲料、能量飲料、加糖果汁、風味乳品與甜味茶飲等。

合併分析結果顯示，含糖飲料攝取頻率最高的青少年，其出現焦慮症狀的相對風險高出約34%，與攝取量最低者相比差異具有統計意義。

可能機制：血糖波動與發炎反應

研究作者指出，雖然本研究無法建立直接因果關係，但可能存在數種生理機制：首先，大量攝取精製糖會導致血糖快速上升與下降，這種波動可能影響情緒調節能力。其次，過量糖分可能促發慢性低度發炎反應，而發炎狀態已被認為與焦慮與情緒障礙有關。此外，高糖飲料可能取代富含微量營養素的食物來源，影響神經傳導物質合成。

研究作者Casey博士表示，青少年正處於神經發展與情緒調節的關鍵階段，若飲食習慣對心理健康具有可調整的影響，則公共衛生政策應更加重視。

研究團隊強調，由於納入文獻多為觀察性研究，目前仍無法確認含糖飲料是否直接導致焦慮症狀。也存在「逆向因果」的可能性，即本身已出現焦慮或壓力的青少年，可能更傾向透過攝取高糖飲料尋求情緒舒緩。

此外，睡眠品質、家庭環境與其他生活型態因素也可能同時影響飲料選擇與心理健康。

公衛意涵：心理健康政策可能納入飲食變項

隨著全球青少年焦慮比例持續上升，研究團隊指出，辨識可改變的生活習慣變項至關重要。若後續研究持續支持此一統計關聯，含糖飲料攝取控制可能不僅是肥胖或代謝疾病預防策略，也可能成為心理健康政策的一環。

本研究為目前少數專門針對青少年族群、整合多國數據進行後設分析的研究之一，提供了飲食結構與心理健康交會點的量化證據，但仍需進一步前瞻性研究釐清因果關係。

你應該要知道的食事

英國伯恩茅斯大學研究團隊於2026年2月在《人類營養與膳食學雜誌》發表系統性回顧與後設分析，整合多國青少年資料後發現，含糖飲料攝取頻率最高者，其出現焦慮症狀的相對風險高出約34%。研究指出，目前仍屬統計相關性，尚無法確認因果，但結果為青少年飲食與心理健康之間的關聯提供量化證據。