男童尿尿像吹水球？醫師提醒注意包皮健康

▲男童「尿尿像吹水球」？嘉基醫揭護鳥三大指標，新式包皮槍助陣。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家有男寶的家長常陷入「包皮到底要不要割」的集體焦慮。診間常有父母帶著滿臉愁容的孩子求診，反映孩子因私密處疼痛抓撓，排尿時前端甚至像吹氣球般異常膨脹。嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋醫師提醒，雖非每個男孩都需要挨刀，但若出現「病理性」警訊卻置之不理，恐引發嚴重的泌尿道感染。

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張志洋醫師指出，許多家長看到孩子包皮推不開就急著想動手術，其實這是一個常見迷思。事實上，大多數男童在三歲以前，包皮與龜頭通常是緊密黏合的，醫學上稱為「生理性包莖」，隨著年齡增長與發育，多數情況會自然好轉。然而，若因清潔不當、包皮垢堆積或反覆發炎，導致開口纖維化，演變成完全推不開的「病理性包莖」，就必須積極處理，避免成為病菌滋生的溫床。

為了幫助家長及早識別危機，張志洋醫師整理出三大居家觀察指標：

尿尿像水球： 排尿時尿液無法順暢排出，導致前端包皮先像吹氣球般膨脹，隨後才慢慢滴出，顯示開口過於狹窄。

反覆紅腫痛： 孩子頻繁抓撓下體，且包皮外觀紅腫、有異常分泌物，這是發炎徵兆，反覆發炎會增加疤痕組織形成。

異常白點與硬塊： 包皮開口有白色疤痕，或隔著包皮摸到硬塊，通常是長期堆積的包皮垢，代表清潔死角已造成問題。

在日常護理上，張醫師特別叮嚀家長最常犯的錯誤——「洗澡時強行翻開包皮」。許多父母為了乾淨用力推開，極易造成脆弱組織撕裂傷，癒合後產生的疤痕組織會讓包皮開口變得更小、更硬，反而陷入更嚴重的惡性循環。

若經評估確實有手術需求，目前新式「包皮槍」技術具備免拆線、出血量極少、復原快速等優勢。相較於傳統手術，精準設計能大幅縮短手術時間，減輕術後的照顧壓力。張志洋醫師強調，透過專業評估與先進技術輔助，守護男寶私密健康可以既科學又輕鬆。