收假不想上班　醫示警「4症狀」持續一周恐是休假症候群

▲醫師提醒，休長假要留意是否有休假症候群。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

休假原本是讓身心恢復能量的重要機制，但不少人休完假後，會出現提不起勁，甚至情緒低落的「休假症候群」狀態。醫師指出，休假症候群常見的原因之一是「生理節律失調」，如果出現「失眠或睡眠顛倒持續/超過一周、情緒低落影響日常生活」等4大症狀，建議可就醫評估。

精神科醫師楊聰財指出，很多人在假期間會熬夜追劇、玩遊戲、聚會或旅行，使睡眠時間推遲，日夜顛倒會導致生理節律失調，另一個原因是心理上的「快樂落差」，假期活動通常充滿娛樂性，例如旅遊、聚會、遊戲或美食，當大腦習慣高度刺激的娛樂後，回到平凡生活便容易感到無聊。

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楊聰財說明，在睡眠醫學中，晚上11點至早上6點被視為黃金睡眠時間，此時人體會分泌多種重要激素，例如降低壓力荷爾蒙的可體松、促進修復的生長激素以及調節情緒的褪黑激素，當作息被打亂時，這些激素的分泌也會失去平衡，此外，過長的假期也可能增加風險，假期越長越容易形成新的作息習慣，而回到原本節奏就越困難。

休假症候群的表現常包含身心多方面的症狀。在生理方面，常見症狀包括疲倦、頭痛、腸胃不適、胃口變差、肌肉痠痛或心跳加快，有些人甚至出現腸躁症或睡眠障礙；心理方面則可能出現注意力下降、記憶力變差、工作效率降低，以及焦慮、易怒或情緒低落。

在行為層面，有些人則會白天昏昏欲睡，晚上卻精神旺盛，形成「白天一條蟲，晚上一條龍」的惡性循環。社會層面可能出現拖延、逃避責任或對工作學習產生抗拒。

楊聰財提醒，如果這些狀況持續超過一週，甚至影響日常功能，就需要留意是否已經演變為更嚴重的身心問題，如果出現「失眠或睡眠顛倒持續超過一周」；「情緒低落、焦慮或易怒明顯影響生活」；「持續身體症狀，例如頭痛或腸胃不適」；「工作或學習能力明顯下降」，可以透過身心科或睡眠醫學評估，找出生理與心理因素，進行有效治療。