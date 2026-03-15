24歲女打瘦瘦針月經異常、掉髮　醫示警打亂代謝穩定

▲醫師提醒，靠藥物減重可能影響身體代謝。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年有不少人打「瘦瘦針」減重，但相關副作用頻傳。中醫師林瑋隆分享一名24歲女性，打瘦瘦針瘦了8公斤，但出現月經異常和掉髮問題，停藥後體重也迅速反彈，而瘦瘦針作用是影響食慾，若減重過程缺乏營養和適當運動，長期下來會影響身體代謝穩定。

台北市中醫師公會今舉辦「瘦瘦針」熱潮下健康關鍵記者會，根據中醫師公會臨床觀察發現，有些女性使用瘦瘦針後，出現月經異常、掉髮、性慾下降等症狀，甚至有患者月經量縮減30%~50%，出現排卵期縮短、經期延後等問題，而男性若體重快速下降，也會出現疲憊、性慾下降等狀況。

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台北市中醫師公會理事長陳文戎表示，透過藥物讓體重快速下降其實不是一件好事，這會導致肌肉流失、基礎代謝下降、營養不良，很多人常常在一停藥就體重回彈，從中醫觀點來看，減重應該是「氣血充足」狀態下的自然瘦身，如果靠藥物瘦身，瘦下來的可能是「氣血」與「生殖力」。

中醫師褚衍強說明，瘦瘦針原本用來治療糖尿病，機轉作用會影響食慾，透過藥物快速減重除了可能伴隨腸胃不適、胃排空延遲與情緒波動等問題，還會面臨「肌肉流失」的問題，這會影響基礎代謝率，長期會持續影響代謝穩定和身體功能。

瘦瘦針是透過GLP-1藥物模擬飽足感，但容易出現惡心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹氣等副作用。陳文戎提醒，中醫理論強調「氣為動力、血為基礎」，氣血充盈才能讓臟腑功能與生殖系統維持穩定，若長期攝食不足或脾胃功能受損，可能會出現提早衰老的現象。