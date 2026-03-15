他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

▲國內大腸癌發生率居高不下。（示意圖／記者林緯平攝）

記者陳俊宏／綜合報導

肝膽腸胃科醫師張振榕分享，幫一名患者執行大腸鏡，「沒想到一查嚇了我一跳」，罹患「同時性大腸癌」，兩個完全獨立的大腸癌同時存在，這其實相當罕見，行醫過程中也是第一次遇到。他提醒，大腸癌是台灣很常見的惡性腫瘤，定期篩檢最關鍵。

張振榕在臉書說，一位多年未聯絡的老鄰居，有一天被太太壓著來看他的門診，原來患者這半年來一直覺得怪怪的，明明上了廁所，卻老是感覺「沒上乾淨」，有時候一天要跑好幾趟廁所才行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫執行大腸鏡「嚇了我一跳」

張振榕表示，偏偏患者本來就不愛看醫生，加上這幾年也沒做過糞便潛血之類的健康檢查，就這樣拖了半年才終於來就醫；患者覺得自己體重沒有下降，食欲也不錯，應該沒什麼大問題。

張振榕指出，患者症狀持續半年，他覺得還是可能有問題，於是執行大腸鏡，「沒想到一查嚇了我一跳，大腸鏡剛進入直腸，就感覺腸道有些狹窄，仔細一看，原來是一圈腫瘤長在那裡！」

張振榕提到，他又繼續往上檢查，出乎意料之外，竟然在右側大腸（升結腸）又發現第二處狹窄，而且嚴重到腸鏡根本過不去，「當下我就覺得不妙」！

張振榕表示，切片報告出來後，確認這不是腫瘤轉移，而是兩個完全獨立的大腸癌同時存在——也就是醫學上說的「同時性大腸癌」（Synchronous Colon Cancer），這其實相當罕見，行醫過程中坦白說也是第一次遇到。

什麼是「同時性大腸癌」？

張振榕解釋，同時性大腸癌是指同一患者於6個月內，同步診斷出兩個（含）以上的原發性大腸直腸癌，各病灶均為獨立發生，不具轉移關係。

流行病學

發生率約占所有大腸癌病例3-5%，好發於高齡族群及男性。

解剖分布

相較於單發性大腸癌，同時性病灶更常分布於右側結腸（升結腸及橫結腸）。

病理異質性

同一患者體內，不同部位腫瘤可能呈現相異臨床分期及組織分級，需分別評估，不可以單一病灶特性概括預後。

如何有效預防大腸癌？

大腸癌台灣很常見的惡性腫瘤，大家可以從以下三面向來預防：

1、定期篩檢（最關鍵！）

糞便潛血免疫檢查（FIT）

國民健康署提供50至74歲民眾每兩年一次免費篩檢。如果檢查結果陽性，應儘速接受全大腸鏡確認診斷，切勿延誤。

全大腸鏡檢查

具家族史、長期排便習慣改變，或其他腸胃道高風險症狀者，建議提前跟你的腸胃科醫師討論個人化篩檢計畫。

2、飲食習慣調整

增加膳食纖維攝取

足量蔬菜、水果及全穀類可促進腸道蠕動，縮短糞便中致癌物質與腸黏膜接觸時間。

限制加工肉品及紅肉

香腸、培根、火腿等加工肉品，及豬、牛、羊等紅肉攝取，與大腸癌風險呈正相關，建議以雞肉、魚肉或植物性蛋白質取代。

降低高溫烹調頻率

油炸、煙燻及碳烤等方式，易產生雜環胺及多環芳香烴等致突變物質，應減少使用。

3、生活型態改善

維持健康體重

肥胖是大腸癌獨立危險因子，BMI過高者罹癌風險顯著上升。

規律身體活動

每日累積至少30分鐘中等強度運動，可有效降低大腸癌發生率。

戒菸及節制飲酒

菸草中的致癌物及酒精代謝產物乙醛，都被證實可能增加腸道黏膜細胞基因突變風險。