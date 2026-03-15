工程師青光眼看不見側方來車險遭撞　年輕族群一情況也易罹病

▲電腦工程師視野缺損看不見側方來車才知自己青光眼，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

青光眼並非老年人專利！一名45歲的科技業工程師，有高度近視且平常工作重度用眼，加上下班後常熬夜使用3C產品，某天過馬路他竟然完全沒看到側方疾駛而來的機車，直到路人驚聲尖叫、機車擦身而過，他才嚇出一身冷汗。原本以為是單純的過度疲勞、精神不濟加上近視加深，就醫檢查後才知道青光眼已上身。

收治個案的林口長庚醫院青光眼科主任李泳松指出，該名個案檢查後才驚覺眼壓已高過正常容許值30%以上，視野已缺損接近4成。該工程師表示就像在濃霧中開車，明明前方是亮的，但視角周邊卻被模糊的白霧籠罩，是典型的青光眼症狀。

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根據統計，台灣青光眼患者已突破50萬人，是國人失明的主因之一。李泳松解釋，青光眼是一種漸進式且不可逆的視神經病變，而眼壓升高是最主要的危險因子。其成因是眼球內睫狀體分泌的「房水」排出受阻，導致眼球內壓力持續升高，進而壓迫視神經，最終造成患者視野逐步喪失。

李泳松指出，特別是台灣為「近視王國」，許多 30、40 歲的族群擁有 500 度以上的高度近視，這類人的眼軸較長，視神經發育時常受拉扯，也使得結構脆弱，對壓力的耐受力遠低於常人，因此即便量測出的眼壓並未過高，視神經仍可能持續受損萎縮。且由於雙眼視野區有互相重疊，具有代償功能，患者在早期往往毫無自覺，直到視野明顯缺損影響到核心視力時才驚覺事態嚴重。

青光眼帶來的視覺傷害不可逆，李泳松示警，年輕族群因生活型態、工作活動皆需高度使用眼睛，更應警惕這個悄悄奪走視力的視力小偷。而青光眼治療的目的並不是恢復已受損的視力，而是透過降低及控制眼壓，減緩視神經惡化的速度。

至於該工程師，因為治療過程藥物控制不佳，時而因為藥水產生紅癢症狀而不想點，時而因工作忙碌而藥水漏點，便開始討論到進階的不同治療選項，包含雷射或開刀。

李泳松提醒，維持好的用眼習慣至關重要，不可在黑暗中滑手機，或長時間低頭看螢幕，因為這會導致瞳孔放大、擠壓房水排出通道，進而引發眼壓不知不覺中升高。在飲食與生活習慣上，建議多攝取具抗氧化能力的深色蔬菜及水果，要有充足睡眠時間及良好的有氧運動習慣；並避免在短時間內大量飲水、憋氣低頭重訓、或是將領帶束得過緊等。

李泳松也建議40歲以上民眾，有青光眼家族病史、高度近視、偏頭痛、睡眠呼吸中止症、糖尿病、過高或過低血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查。