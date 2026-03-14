春節急診就醫量減25%！健保砸16億獎勵分流見效　醫界盼明年續推

▲健保署推動春節獎勵措施奏效，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今年首度以16億元推動「春節加成獎勵方案」，提升基層醫療院所開診率以分流，避免急診塞爆。健保署今（14）日公布數據，除夕至初五急診就醫約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾25%，且輕症到急診就醫大幅度減少。醫師公會全聯會直言政策成效顯著，明年春節連假長達7天，呼籲健保署繼續推動。

健保署投入16億元獎勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，在急診、住院診察費、護理費及藥事服務費加成100%；門診診察費及藥事服務費除夕至初三加成100%，初四及初五則加成50%，小年夜前一日、小年夜及初六加成30%。健保署分析，基層醫療院所開診率有所提升，西醫診所開診率最高近4成，社區藥局開診率則介於3成至6成。

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健保署指出，急診就醫人次中，除夕至初五約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾2成5，其中心血管疾病及癌症就醫人次維持平穩，輕症到急診就醫整體而言大幅度減少，以類流感及腸胃炎下降最為顯著。

門診部分，基層診所發揮關鍵功能，除夕至初二每日就醫人次增加近2成，慢性病單日最多增加2.9萬人次，腸胃炎及皮膚炎單日最多增加2.7萬人次，簡單外傷及食物中毒單日最多增加0.7萬人次，顯示春節期間因慢性病、腸胃炎、皮膚炎、簡單外傷及食物中毒等病人分流至基層診所就醫，使醫院急診量能得以保留予急重症病人。

▲114年與115年春節急診就醫人次趨勢。（圖／健保署提供）

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，今年春節和去年相比，醫院增開100多家、診所500多家、藥局增開1000多家；反映在實際急診就醫，除夕到初五期間，每天平均減少1萬人次；基層診所每天就醫增加約3萬人次。

陳相國分析基層診所看診內容，大部分是輕急症如腸胃炎、上呼吸道感染、皮膚炎、慢性病，顯示患者回到基層就醫，急診分流效果顯著。陳相國認為，這項獎勵金額對於健保經費不算多，但是確實用在刀口上，明年春節將有7天連假，他建議健保署繼續推動，以分流急診病人，避免急診壅塞問題再現。

健保署署長陳亮妤表示，今年首度運用健保總額「其他部門」預算挹注西醫醫院、診所及社區藥局提供醫療服務，並搭配慢性病連續處方箋提早14天領藥政策，確保民眾春節不斷藥。同時，健保署今年於「健保快易通APP」設立春節專區，讓民眾能輕鬆查詢診所開診資訊，小病無須衝大醫院，優先選擇鄰近開診的基層診所。