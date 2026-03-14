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水果連皮吃「4種人」先不要！　營養師：像菜瓜布摩擦胃黏膜

▲蘋果,切水果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「水果連皮吃」並不適合每個人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

常聽人說「水果連皮吃」最營養，不僅能攝取滿滿植化素，還有助消化，但並非人人都適合。營養師曾建銘指出，果皮確實是營養寶庫，但並非所有人的蜜糖。他點名「4個族群」在吃果皮前必須三思，包括腎臟病友、糖尿病友及懶得洗水果者。此外，腸胃不適者若強行攝取果皮的粗纖維，恐讓胃黏膜像被菜瓜布摩擦一樣，越吃越痛。

營養師曾建銘在粉專發文提到，雖然報導常宣揚蘋果、水梨、葡萄連皮吃的益處。但他強調，果皮雖好，但以下幾類體質的人，直接削皮才是最安全的食安避險法：

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1. 腎功能不佳者（腎友）：小心「消水腫」陷阱

一般人吃蘋果皮能靠鉀離子消水腫，但對於需要嚴格限鉀的腎友來說，這可是危險信號！曾建銘提醒，為了避免鉀離子飆高增加心臟負擔，乖乖削皮吃才是保護腎臟的安全牌。

2. 糖尿病友（糖友）：總糖量沒減少

雖然連皮吃多了膳食纖維，能稍微延緩血糖上升，但總糖量並沒有減少！曾建銘呼籲，千萬別覺得連皮吃很健康就毫不忌口，若份量沒控制好，血糖一樣會像坐雲霄飛車般狂飆。

3. 腸胃傲嬌族：粗纖維變負擔

水梨皮的高纖對便秘人是救星，但若本身有胃潰瘍、容易胃食道逆流或腸胃正在鬧脾氣，曾建銘比喻，這些粗纖維會像菜瓜布一樣摩擦胃黏膜，可能導致疼痛加劇。

4. 懶得洗水果的人：當心農藥下肚

果皮是農藥與果蠟最易殘留之處。曾建銘直言，若買的不是有機水果，或沒時間用流動清水徹底刷洗，直接削皮就是最簡單粗暴的避險方式。

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關鍵字： 營養師曾建銘 水果連皮 蘋果 鉀離子 腎臟病 糖尿病 腸胃功能 胃黏膜 菜瓜布 農藥

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