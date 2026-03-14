想射得高又遠！泌尿醫激推「夾腿操」：還能增加情趣

▲靠著「夾大腿」有助於強健骨盆底肌肉，才能射得又高又遠。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近期社群平台Threads上不少人熱烈討論「如何增加射精力量？」甚至有網友直言，羨慕片中男優能像散彈槍般力道驚人，求問增強祕訣。對此，泌尿科醫師黃冠鈞大方分享，射精力道主要受「精液量」與「骨盆底肌能力」兩大因素影響。他也親自傳授一招居家就能練習的小撇步，只要與伴侶相互「夾腿」就能強健肌肉，也能增加情趣。

黃冠鈞醫師在粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》分享影片指出，射精的力道首要關鍵是精液的量與濃稠度，「如果精液的量或是精液的濃稠度比較低的話，射精的力道就會比較小。」他建議，想增加精液量，日常生活中應注意荷爾蒙、充足的水分攝取與良好的睡眠，並可適時補充鋅，這時射精的力道相對就會比較大。

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想噴得遠？關鍵在「這塊肌肉」

除了精液量，第二個關鍵則是骨盆底肌肉的能力。黃冠鈞解釋，射精時骨盆底肌肉會不斷收縮，其中「球海綿體肌」負責將精液射出去，若這塊肌肉比較脆弱，力道就會減低。他建議，除了可以做凱格爾式運動，或到健身房使用夾大腿的器材外，居家也能練習，且過程還能增加伴侶間的情趣。

黃冠鈞傳授，練習時可以與伴侶對向坐，男生將大腿打開，不斷往裡面夾住「伴侶向外施力的大腿」。他指出，透過「作用力與反作用力」的原理，能有效訓練男性的骨盆底肌肉強度。

不只射得遠！練腿還有「4大隱藏版好處」

事實上，黃冠鈞過去也曾強調「練腿」對泌尿器官的幫助。他指出，除了有氧運動，練腿更能直接提升下半身的表現：

1.助攻射精：練腿會刺激骨盆底肌肉，收縮更有力，「可以讓精液射得高、射得遠」，讓精蟲在起跑點就領先。

2.勃起更硬挺：訓練時會刺激「坐骨海綿體肌」，增加陰莖根部的壓力，讓充血的陰莖更加硬挺。

3.做愛不軟腳：加強腿部耐力，在進行「火車便當」或Doggy style等需要腿部支撐的姿勢時，不容易軟腳。

4.改善漏尿：加強骨盆底肌肉能間接強化尿道括約肌的能力，改善漏尿症狀。

黃冠鈞提醒，比起一味追求偏方，強健的肌肉與規律的生活才是維持生殖系統健康的長久之計。