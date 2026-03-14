半夜熱醒汗濕一片恐是「陰陽失衡」警訊　中醫揭2類人高風險

▲半夜熱醒當心盜汗問題上身，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

明明冷氣開很強，但半夜卻突然被熱醒，且胸口、脖子全是汗，連枕頭都濕一半。中醫師指出，趁人入睡時悄悄流汗、醒來後汗即止的現象，中醫稱之為「盜汗」，是身體內部陰陽失衡的重要警訊，常見有兩大高風險族群，分別是更年期女性以及高壓上班族。

開業中醫師朱益智指出，在中醫觀點中，汗液如同身體的「強盜」，趁著夜間防禦能量（衛氣）入裡休息時，將體內的津液偷走。盜汗的核心主因通常是「陰虛內熱」。想像身體是一部機器，「陰」是冷卻水，「陽」是動力。當冷卻水不足，機器就會過熱（虛火），逼迫汗液外泄。臨床上盜汗常見兩大高風險族群：

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1. 更年期女性

隨著荷爾蒙變化，中醫認為屬於「腎陰不足」，常伴隨潮熱現象，可能從胸口一路熱到臉部，接著全身冒汗。

常見伴隨症狀包括陰道乾澀、情緒易怒、腰膝痠軟等。

2. 高壓上班族

長期壓力、熬夜或焦慮，容易耗損心血，使「心火旺盛」，導致體內津液流失，也可能出現夜間盜汗。

相關症狀可能包括失眠、心悸、健忘、口腔潰瘍或偏頭痛等。

朱益智指出，盜汗通常不是單一症狀，往往會伴隨其他身體反應，例如手心、腳心與胸口出現莫名燥熱的「五心煩熱」，或臉頰泛紅、口乾舌燥等。還有免疫力下降，當汗濕後毛孔張開，若不慎吹風，極易導致反覆感冒。至於長期盜汗還會造成精神損耗，白天神情疲憊、氣短、注意力不集中。

想要改善盜汗，朱益智表示，應抓住黃金睡眠期，在晚上11 點（子時）前入睡是「養陰」最有效的方法。環境上建議選擇透氣吸汗的純棉或天絲寢具，汗濕後應立即更換。飲食方面可多吃銀耳、黑芝麻；少吃辣椒、炸物與酒精，另也有兩款藥膳可以幫助「滋陰降火」：

1.【黑豆山藥滋陰湯】（適合更年期族群）

功效： 補腎滋陰、平抑潮熱。

食材： 炒焙黑豆 30g、新鮮山藥 100g、紅棗 5 枚、枸杞 10g。

做法： 將食材放入鍋中加水 1000ml，大火煮開後轉小火燉 40 分鐘。

2.【百合蓮子清心茶】（適合高壓上班族）

功效： 清心安神、緩解壓力型盜汗。

食材： 乾百合 15g、去芯蓮子 15g、麥門冬 10g。

做法： 放入保溫瓶，以 600ml 沸水悶泡 20 分鐘即可代茶飲用。

朱益智也提醒，若盜汗伴隨持續發燒、體重異常減輕或嚴重咳嗽，可能是結核病或甲狀腺亢進等疾患，請務必先尋求西醫檢查，排除器質性病變，再行中醫調理。