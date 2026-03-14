他摔車以為沒事「胸主動脈包覆性破裂」　醫示警3大奪命症狀

▲孟繁傑醫師施以「胸主動脈支架置放手術」。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

41歲的廖先生上班途中不慎撞上電線桿，送急診時意識清楚，以為只是「皮肉傷」，但血壓持續偏低、心跳過快，急診醫師發現他胸部鈍挫傷並安排電腦斷層，結果不僅肋骨多處骨折，胸主動脈已出現「包覆性破裂」，如同一顆在體內隨時會引爆的炸彈。

部立台北醫院心臟血管外科醫師孟繁傑表示，胸主動脈創傷是極為兇險的急症。根據國際文獻統計，高達80%的病人在到院前就已死亡；即便撐到醫院，仍有近半數（46%）會因傷勢過重而喪命。

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孟繁傑指出，患者受傷位置剛好在主動脈弓與降主動脈交界處的「峽部（isthmus）」，這是胸部鈍挫傷中最常見的破裂點，因為主動脈在此轉彎，撞擊時的剪力作用極易導致血管破裂，引發「假性動脈瘤」。若未第一時間診斷並處理，一旦包覆性破裂轉為大出血，生還機會幾乎為零。

▲孟繁傑醫師提醒，車禍、自摔或高處墜落後，可能隱藏心臟或主動脈損傷的致命危機。（圖／部立台北醫院提供）

孟繁傑說明，過去治療此類重症，病人必須接受「傳統側身開胸手術」，但對於合併多重外傷患者，極易導致其他部位大出血，風險極高，所以採取「胸主動脈支架置放手術」，以不到1公分的微小傷口成功化解大出血危機，廖先生術後恢復良好，現已平安出院。

近年來因為主動脈腔內血管支架置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已經取代傳統側身開胸手術，成為美國血管外科學會治療此類病人的主要治療方式，且目前健保已納入給付，使民眾有更好的生活品質。

孟繁傑也提醒，車禍、自摔或高處墜落，絕對不能只看外傷，除了常見的肋骨骨折，仍可能隱藏心臟或主動脈損傷等致命危機。若在撞擊後感到胸痛、呼吸困難或血壓異常，務必立即就醫，把握搶救命懸一線的黃金時機。