700萬人中鏢！脂肪肝傷心臟「血管像爆漿餐包」　醫嘆：40%沒症狀

▲全台700萬人有脂肪肝，更可怕的是40%人完全沒症狀。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

全台高達700萬人患有脂肪肝，心臟外科醫師楊智鈞示警，這不只是肝臟問題，更是一顆「全身性未爆彈」。他揭露脂肪肝最恐怖的隱藏風險，患者的血管斑塊極不穩定，就像被擠壓的爆漿餐包，一旦破裂油膩斑塊瞬間噴出堵住血管，引發致命的心肌梗塞。 更可怕的是，高達40%患者完全沒症狀，等到驚覺時，肝臟往往已走在纖維化的不歸路上。

楊智鈞醫師在粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」分享，許多人發現有脂肪肝後，習慣靠吃B群、肝精、蜆精或各類保肝丸來保養。但他直言，這是一個殘酷的迷思：「保肝藥，保不了脂肪肝。」他解釋，這些藥物頂多是在肝臟受傷時提供修復材料、幫忙「補牆壁」，卻完全無法消除裡面的脂肪，油依舊塞在肝臟裡持續造成傷害。

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為什麼脂肪肝傷心臟？醫師揭「爆漿」真相

大眾常以為脂肪肝頂多變肝硬化。不過，楊智鈞形容，脂肪肝患者的血管斑塊就像「爆漿奶油餐包」，比起一般人更容易破裂，斑塊內的油膩物質一旦擠進血管，下秒就是致命的心肌梗塞。這也能解釋脂肪肝不只是肝的問題，而是威脅心血管的關鍵因素。

逆轉脂肪肝！醫：不是靠補，是靠清

楊智鈞強調，面對脂肪肝，民眾最該做的不是「補」，而是「清」。若不把肝臟裡的脂肪消掉，身體就會沿著這條路惡化：脂肪肝→脂肪性肝炎→肝纖維化→ 肝硬化，「一旦走到肝硬化，就回不去了」。