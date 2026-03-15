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癢爆1年沒睡好！她全身冒「結痂疹子」　醫：變性纖維往外排

▲癢爆1年沒睡好！她全身冒「結痂疹子」　醫：變性纖維往外排。(圖／黃星瑋醫師授權提供)

▲女患者身上長出許多結痂疹子。（圖／黃星瑋醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚是健康的警示燈！一名罹患糖尿病多年的女患者，近1、2年身上陸續長出許多結痂疹子，且伴隨非常劇烈的搔癢，讓她幾乎無法好好睡覺。皮膚科醫師黃星瑋檢查後，高度懷疑是糖尿病相關的「穿透性皮膚炎」，其特點是身體會將變性的膠原蛋白或彈性纖維往外排，所幸經過2週治療後，患者感動直呼：「這一年來從沒睡這麼好過。」

彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任黃星瑋在粉專分享這起門診故事，該名女患者就醫時主訴，皮膚劇癢已困擾她1、2年。仔細觀察其皮疹型態，發現是「中央凹陷的角化丘疹與結節」，結合患者的糖尿病病史，診斷為穿透性皮膚炎（perforating dermatosis）。

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黃星瑋解釋，這類糖尿病皮膚病變的特點在於，皮膚會將變性的膠原蛋白或彈性纖維往外排出，因此才形成特殊的皮疹外觀。為了進一步證實，他為患者安排皮膚切片檢查，並先行開立口服A酸調整角化，以及外用藥物控制發炎與搔癢。

令人欣慰的是，2週後患者回診，一進門就激動表示：「醫師，我這一年來，從來沒有像這2週睡得這麼好過。」而當天的病理報告也印證了醫師的精準判斷，在顯微鏡下清楚看見「經皮排出的異常彈性纖維」，證實為穿透性皮膚炎。

「其實很多慢性皮膚病，最折磨人的不一定是外觀，而是長期的搔癢與睡不好。」黃星瑋感性表示，當症狀終於被控制住、看到患者露出笑容時，往往就是醫師最有成就感的時刻。

黃星瑋也提醒，一旦皮膚出現「長期劇癢、形狀特殊的皮疹、一直反覆不好的皮膚問題」時，建議應盡快找皮膚科醫師評估，必要時接受進一步檢查。

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關鍵字： 皮膚科 黃星瑋醫師 糖尿病 病變 穿透性皮膚炎 角化丘疹 結節 搔癢

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