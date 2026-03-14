以為只是累…40歲寶爸「聊一半秒睡」！醫檢查驚：恐突發心肌梗塞

▲寶爸暴肥30多公斤，聊天到一半就秒睡，醫師示警有心肌梗塞的風險。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

別以為隨時隨地能「秒睡」是福氣，這可能是身體發出的求救訊號！一名40歲男子近2年因壓力大暴肥30多公斤，BMI飆升至39。最令太太困擾的是，先生近期常聊沒幾句就突然睡著，甚至討論到「繳小孩學費」等重點時也照睡不誤，讓太太一度懷疑是在裝睡逃避，直到就醫檢查才驚覺，他的心臟輸出指數僅剩20，隨時有心肌梗塞與休克的風險。

外科醫師陳榮堅在粉專分享，該名男子被太太帶到減重代謝門診時，已處於嚴重肥胖狀態。針對這類秒睡個案，臨床上初步會懷疑是睡眠呼吸中止症，但經過全面檢查，真相卻令人捏把冷汗。醫師透露，檢查發現，該名男子活動時極容易喘，且心臟輸出指數竟然只有20，正常成年人通常約在60～65左右，「心臟輸出指數這麼低是相當危險的，很容易突然發生休克或心肌梗塞」。

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為什麼發胖會誘發秒睡？陳榮堅解釋，該名患者原本活動量就低，心臟機能本身就不強，卻在短時間內讓體型大幅膨脹，導致心臟無法供應全身各部位的需求，「當他變得越胖，心臟衰竭就會越厲害，就會容易覺得疲勞」，而這種疲勞感最直接的表現就是「秒睡」。

為了救命，男子隨即被轉診至心臟內科接受藥物治療，並在兩科合作下執行了減重代謝手術。術後效果顯著，陳榮堅指出，1個月後他體重減輕10公斤，心輸出指數回升至30多；1年後再追蹤，其BMI值從39降回26，心輸出指數也順利恢復到50多，重拾健康。

陳榮堅提醒，即便每天睡得很飽，若依然出現隨時秒睡的情況，可能與呼吸睡眠中止、心肺機能問題或中樞神經病變有關。他呼籲，如果經常出現秒睡的情況，且平時活動量不高，也沒有使用藥物與酒精，建議還是就醫做進一步檢查比較好。