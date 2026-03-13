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下肢紅腫服用抗生素無效　竟是「下肢脂肪皮膚硬化症」

▲下肢紅腫未必是蜂窩性組織炎

▲下肢紅腫未必是蜂窩性組織炎，北榮桃園分院籲診斷需多方考量。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

下肢紅腫常讓人第一時間聯想到蜂窩性組織炎，而臨床上也確實以蜂窩性組織炎最常見，很多醫師常會優先下此診斷。臺北榮民總醫院桃園分院內科部主任常逸平醫師表示，近日收治一位70多歲老太太，雙腳下肢紅腫脹痛，並有表面局部隆起。

在他院接受抗生素治療一週未見改善，因此轉診至北榮桃園分院接受進一步評估，經詳細問診得知，老太太過往也曾有此症狀，在其他醫院接受抗生素治療2至3週仍效果不佳，最後當作過敏治療才改善。基於這些病史及相關評估，常主任給予老太太類固醇及促進末梢血管循環劑治療，一天後症狀即明顯改善，最後診斷為下肢脂肪皮膚硬化症。

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常逸平主任13日指出，脂肪皮膚硬化症是一種由長期慢性靜脈功能不全引起的炎症性皮膚疾病。由於急性症狀與蜂窩性組織炎相似，經常被錯誤診斷為感染，導致不必要的抗生素使用。一般治療除了短期使用類固醇或止痛藥以外，解決下肢靜脈功能不全，或穿上彈性襪也必須考慮。

此外，生活方式調整至關重要，例如體重過重者減重、規律進行步行活動、休息時抬高患肢等。脂質皮膚硬化症與蜂窩組織炎在臨床表現上經常重疊，特別是急性發作時，都可能出現疼痛、紅斑和局部隆起，導致脂質皮膚硬化症常被誤診為蜂窩組織炎。當患者出現腿部紅腫、疼痛，但無發燒等全身性感染跡象，且抗生素治療對症狀無效時，醫師應高度懷疑是脂質皮膚硬化症而非蜂窩組織炎，以避免不必要的抗生素使用。

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關鍵字： 下肢紅腫 脂肪皮膚硬化 蜂窩性組織炎 抗生素 常逸平醫師

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