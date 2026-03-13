藥價調查暫停3年　石崇良揭改革方向：檢討DET制度基期、頻率

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德裁示現行藥價調查機制將研議暫停3年，衛福部長石崇良今（13）日說明，過去為了處理藥價差的問題，才實施藥品費用支出目標制（DET），但是實施下來確實有些問題待解，將依照總統指示重新檢討，包含調整基期、頻率，甚至針對藥價差進行規範研議等。

賴清德於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停3年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，這段期間應重新檢討藥價制度，思考如何透過調整醫療支付標準，逐步降低藥價差；改善醫院長期靠藥品價差補貼收入的「以藥養醫」問題。

石崇良今日出席活動受訪表示，尚未實施DET制度之前，健保每兩年檢討一次藥價，依據藥價差來調整藥價，也就是俗稱的「砍藥價」，導致藥價每兩年就經歷一次大的波動。後來實施DET制度，透過今年的藥費乘上總額成長率，作為下一年度藥費支出目標，若實際支出超過目標才進行調整，讓藥價的浮動比較穩定，也比較可預測。

不過實施十多年下來浮現新的問題，石崇良表示，包含部分藥價調整已經調到很低，繼續再調藥廠生產就不敷成本，另外藥價差到底是否有縮小？都是關注的議題。

石崇良強調，衛福部會依照總統指示，重新檢討DET制度，包含基期的重新調校，因為目前制度是以2013年作為基期一路推算，長期下來可能產生累積效應，在調整頻率方面，也會討論是否依照藥品上市時間長短分類，如果是上市已久的老藥，可能延長調整頻率甚至免除調整，以及藥價差是否需要進一步規範，也都會納入制度檢討。