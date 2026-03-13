雞蛋也中鏢！醫揭「6大減脂陷阱」別疊加吃：再健康也變脂肪

▲醫師強調，蛋黃對膽固醇的影響因人而異，但成年人一天建議1～2顆為宜。（示意圖／librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

明明已經努力選健康的東西吃了，體重計上的數字怎麼還是動也不動？小心！你可能已經掉進了「高營養密度」的減脂陷阱中。新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼示警，雖然這類食物內含優質脂肪、蛋白質與纖維，跟炸雞、珍奶等「空熱量」食物完全不同，但它們驚人的熱量密度同樣不可小覷，吃多了照樣會變胖。

蔡明劼醫師在粉專分享，許多人常有「這是健康食物，多吃一點沒關係」的觀念，但再健康的食物，只要熱量超過身體所需，最終都會轉化成脂肪。他特別點名6個堪稱「健康模範生」的食物，建議民眾可以吃，但務必酌量：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 酪梨（森林中的奶油）：

雖然含有豐富的單不飽和脂肪酸，對心血管極好。但蔡明劼提醒，它在營養分類上屬於「油脂類」，一顆中型酪梨的熱量輕鬆超過一碗白飯，「把它當成油脂來取代炒菜油，而不是當成水果拚命吃。」

2. 堅果類：

腰果、核桃是優質礦物質與維生素E的來源。但堅果體積小、口感脆，一不小心就會刷掉整罐。蔡明劼建議，「每天一小把（約半個手掌心）」就夠了。

3. 黑巧克力（85% 以上）：

富含抗氧化物且能放鬆心情，但可可脂本身就是脂肪。蔡明劼直言，雖然有人說吃巧克力能助燃脂，但實際上大部分人是越吃越胖，「每天1～2小口是享受，吃掉一整包就是負擔了。」

4. 全脂鮮乳：

能提供飽足感並含有維生素A、D、K。蔡明劼表示，雖然推薦喝全脂奶或優格，但熱量不容小覷，建議每天1～2杯即可，「不要當成水來喝。」

5. 鮭魚：

富含對大腦與抗發炎有益的Omega-3，但鮭魚油脂含量高，熱量比鱈魚、鯛魚等白肉魚高出不少。蔡明劼說，若這餐吃了鮭魚，其他菜餚就要少放點油。

6. 全蛋：

蛋黃是營養精華，但一顆蛋約75大卡，熱量大多集中在蛋黃。蔡明劼解釋，雖然蛋黃對膽固醇的影響因人而異，但正常成年人一天建議1～2顆為宜。

蔡明劼強調，減脂成功的關鍵在於：這些好食物是用來「取代」餐盤中不健康的加工品，而不是在吃飽之後，再額外「疊加」上去的點心。