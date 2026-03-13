努力減脂卻瘦不下來？營養師揭「8大減脂地雷」很多人天天在踩

▲減肥總是卡關、瘦不下來？可能是不小心踩中了減脂地雷。（示意圖／取自Unsplash）

記者黃稜涵／綜合報導

許多人在減脂的過程中相當努力，嚴格控制飲食、增加運動量，體重卻始終沒有明顯變化，甚至陷入停滯期。對此，營養師珊珊指出，減脂路上最可怕的往往不是不夠努力，而是「努力錯方向」，她整理出「8大減脂地雷」，提醒民眾若長期瘦不下來，可能正是不小心踩中了這些誤區！

地雷1：選錯斷食時間



珊珊表示，不少人執行間歇性斷食時會直接跳過早餐，但營養師珊珊建議，第一餐最好在中午前吃，較有助於穩定代謝與控制食慾。

地雷2：只看體重浮動

珊珊指出，減脂時不應只關注體重的上下浮動，更重要的是觀察體態與身體線條，建議同時追蹤體脂率、腰圍以及肌肉量，才能更全面了解身體變化。

地雷3：一天只吃一餐

雖然熱量攝取降低，體重可能下降，但流失的往往是肌肉而不是脂肪，長期下來反而不利於減脂。

地雷4：忽略蛋白質攝取

蛋白質是減脂期間相當重要的營養素，不僅能維持肌肉量，也有助於提升飽足感，建議動物性與植物性蛋白質都要適量補充。

地雷5：錯估健康食物的份量

像是堅果、酪梨或燕麥片等食物雖然營養價值高，但熱量也不低，如果沒有控制份量，仍可能在不知不覺中攝取過多熱量。

地雷6：過度運動卻忽略休息

規律運動對減脂確實重要，但若突然大幅增加運動強度與頻率，反而容易讓身體過度疲勞，影響恢復與減脂效率。

地雷7：長期熬夜

珊珊指出，睡眠品質會影響體內多種荷爾蒙分泌，包括飢餓素、瘦體素以及壓力荷爾蒙等，若經常熬夜，不僅容易增加食慾，也會讓減脂變得更加困難。

地雷8：設定過於極端的減重目標

珊珊建議，每週減重約0.5至1公斤較為合理，或以3個月減去原體重約10%作為目標，循序漸進反而更容易長期維持。