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科技男半年暴肥12公斤！醫揭「燃燒殆盡症候群」：肥胖風險高40%

▲高度倦怠者的肥胖風險飆40%，示意圖非當事人。（圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

一名42歲男性科技業主管半年內暴增12公斤，健檢發現已經是糖尿病前期警戒值，加上倦怠、打呼惡化而就醫，結果確認中度脂肪肝，血液檢測發現胰島素阻抗、空腹血糖、三酸甘油酯和尿酸都偏高，呈現「燃燒殆盡症候群」狀態。醫師指出，長期壓力導致生理系統無法關機，連帶讓血糖與體重也一起被拖累。研究顯示，高度倦怠的人肥胖風險高出40%。

收治個案的開業內科暨減重專科醫師陳威龍指出，「燃燒殆盡症候群（Burnout Syndrome）」是指長期處於高壓與情緒耗損環境，產生的身心竭盡狀態，包括情緒耗竭、對工作產生抽離感與成就感低落。這類疲勞不只停留在心理層面，更可能透過影響神經內分泌與壓力調節系統，干擾睡眠與代謝。

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發表於《Scientific Reports》的追蹤研究，針對數百名護理人員進行半年觀察，發現職場中的心理壓力來源，例如孤獨感，不一定會直接讓人垮掉，但卻會明顯提高失眠風險。

陳威龍解釋，很多時候不是壓力本身擊倒人，而是壓力先破壞睡眠，再由睡眠失衡拖垮整體身心。其他研究也顯示，失眠者可能會使經歷職場倦怠（Job Burnout）風險增加2.5倍以上。在這種情況下，大腦會更傾向用高熱量食物當作快速補償來源，讓體重控制變得更加困難。

另一項刊登在《 AIMS Public Health》、針對西班牙勞動人口的大型研究，依倦怠程度分為低、中、高三組，並搭配多項體脂與代謝指標進行分析。結果發現，高倦怠族群不僅肥胖比例明顯較高，脂肪更容易集中在內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關。其中又以女性、年長員工，以及社會資源較少的族群，更容易同時承受倦怠與肥胖的雙重壓力。

所幸在壓力與睡眠雙雙失衡情況下，生活習慣握有一定「煞車權」。陳威龍指出，研究顯示只要維持規律運動，並採取較均衡的飲食型態，例如地中海飲食，能有助於緩衝壓力對肥胖風險的負面影響。

該名個案在調整飲食（戒除宵夜並減少高度加工食物）、停止睡前使用3C產品以建立良好睡眠環境，並配合漸進式運動，3個月內，體重下降10公斤，空腹血糖降至 95 mg/dL，脂肪肝也逆轉為輕度，精神與睡眠品質都有明顯改善。

陳威龍提醒，臨床上許多代謝異常案例，除了飲食不當外，也同時患有睡眠破碎問題。當身體無法獲得修復，任何減肥努力都可能事倍功半；睡眠不只是休息，更是穩定荷爾蒙、守護代謝健康的基礎，若出現難入睡、多夢、白天倦怠且伴隨體重上升、血糖波動，建議及早求助專業醫療評估。

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關鍵字： 標籤:燃燒殆盡 脂肪肝 糖尿病前期 睡眠失衡 代謝異常

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