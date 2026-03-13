20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！　醫揭3習慣害體脂狂飆41%

▲妹子BMI在標準範圍內，卻有重度脂肪肝。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

別以為瘦子就不會有脂肪肝！一名20多歲的纖瘦女子，BMI值僅19，明明在標準範圍內，卻因為公司體檢發現罹患「重度脂肪肝」而緊急求助。外科醫師陳榮堅進一步檢查發現，該名女子雖然外表看起來很瘦，體脂肪竟高達41%，肝功能與膽固醇數值更是通通亮紅燈。歸咎原因，與她愛吃精緻澱粉、不攝取蛋白質與無運動習慣脫不了關係。

陳榮堅醫師在粉專分享這起案例，該名女子一進門診就喊著「要減重」，原來是體檢結果讓她嚇壞了。醫師指出，經過再次檢查，確診她患有重度脂肪肝，「她的低密度膽固醇高達180 mg/dL（正常應小於100 mg/dL），肝指數也超過100（正常應小於35）」，屬於「脂肪性肝炎」。

瘦子也會脂肪肝！醫揪飲食「1大雷區」

明明不胖，為何脂肪肝這麼嚴重？陳榮堅細究其生活與飲食狀況後發現，該名女子非常偏好精緻澱粉，且日常飲食中幾乎沒有攝取蛋白質，更沒有運動習慣。為了改善病情，醫師除了開立輕微降血脂藥物治療，更要求患者必須「徹底調整飲食內容」，減少精緻澱粉並增加蛋白質攝取，同時配合基本的阻抗運動。

9個月逆轉重度脂肪肝！醫曝「脫困關鍵」

陳榮堅進一步說明，所幸在積極配合治療與飲食調整下，女子的身體數值出現顯著改善，短短1個月後低密度膽固醇便從180降至140 mg/dL；持續努力3個月後，更順利從「重度脂肪肝」降為「中度脂肪肝」；直到堅持9個月後再次追蹤，驚喜發現所有數值均已回歸正常範圍，也不用再吃血脂藥了。

陳榮堅提醒，「脂肪肝不一定只發生在胖的人身上！」 許多人存在「瘦子就不會有脂肪肝」的錯誤觀念，若非透過體檢發現，這些隱藏的健康危機就像埋在體內的未爆彈。他呼籲大眾，飲食不只要控制份量，食物選擇的比例分配更是重要，適度運動更是維持肝臟健康的必要條件。