男睡到臉發紫「血氧剩55%」險猝死　醫揭睡眠呼吸中止3警訊

▲打呼不代表睡得好，睡眠呼吸中止症威脅健康。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名近50歲男性身材微胖，平時鼾聲如雷，某次因鼾聲突然中斷引發妻子注意，驚見他整張臉脹成紫色，就醫發現血氧降到55%，睡眠中每小時呼吸暫停100次，面臨窒息猝死風險。醫師提醒，若發現自己總是睡不飽，睡醒頭痛沒精神，或家人告知有打呼與呼吸暫停現象，應提高警覺是否睡眠呼吸中止症。

根據統計，台灣有超過200萬人遭受睡眠呼吸中止症（OSA）困擾，卻有多數人缺乏病識感，實際接受治療者僅為少數。

收治個案的嘉義長庚醫院耳鼻喉科醫師蔡明劭指出，睡眠呼吸中止症是典型的現代文明病，主要危險因子為「高齡化」與營養過剩造成的「肥胖」，其中肥胖與睡眠呼吸中止症往往呈現惡性循環，睡不好會影響代謝機制、增加食慾導致肥胖；而肥胖又會使呼吸道狹窄，加重呼吸中止的病程。

以該名男子為例，他因為半夜差點「睡到窒息」而被太太帶到醫院，短短30分鐘車程，必須要在路邊休息3次才勉強抵達。檢查發現血氧低到隨時會窒息的55%，「睡眠呼吸中止指數」AHI值高達100（正常值為5以下），等於睡眠中每小時呼吸暫停100次，所幸經治療後睡眠問題已獲改善，平時的頭痛、血壓狀況也有所緩解。

值得注意的是，睡眠呼吸中止症威脅不分年齡，若患者為小朋友更可能影響生長。蔡明劭曾收治一名7歲兒童，長期有打呼、張口呼吸睡覺的狀況，體型瘦小，生長曲線不到3%，經確診為睡眠呼吸中止症，治療後睡眠品質提升，使生長激素正常分泌，短短4個月竟長高6公分。

蔡明劭提醒，若發現自己總是睡不飽，睡醒頭痛沒精神，或家人告知有打呼與呼吸暫停現象，應提高警覺；過去診斷OSA需在醫院睡眠中心過夜，常令民眾卻步，如今隨著科技進步，現已有免過夜的超音波睡眠快篩，清醒狀態下可於10分鐘完成風險評估，落實「早篩、早診、早療」的精準醫學目標。

