失智症主因不是腦病變？研究曝牙周病等16種疾病是推手

文／常春月刊

現代人最怕的文明病：失智症，竟不是大腦出問題；最新研究指出，治療一些不直接影響大腦的常見疾病，例如牙周病與糖尿病，恐使失智症病例減少約三分之一。

這項研究刊登於國際期刊《自然人類行為》，研究團隊整合分析超過200篇既有研究，系統性評估26種疾病與失智症間的關聯性；結果顯示，其中有16種「周邊疾病」與失智症風險顯著上升有關，估計與全球約1,880萬名失智症患者相關。

令人意外的是，風險最高的因素並非腦部病變，而是牙周病、慢性肝病、第2型糖尿病，以及聽力與視力退化。研究指出，這些疾病可能透過慢性發炎、代謝異常或毒素累積，間接影響大腦功能，長期下來恐提高認知退化的可能性。

這項發現，與目前高度聚焦於「清除腦中類澱粉」的高價失智治療形成鮮明對比。現行療法往往需先進行昂貴檢測，再使用標靶藥物，整體費用動輒百萬元起跳，且療效仍有限。相較之下，研究團隊認為，從預防與早期治療周邊疾病著手，或許是更可行、成本效益更高的公共衛生策略。

研究作者強調，目前尚未證實這些疾病與失智症之間存在直接因果關係，但大量證據顯示，及早介入治療，可能降低部分族群的失智風險。以牙周病為例，一旦早期發現，多半可有效控制。專家建議50歲以上族群、糖尿病患者與吸菸者，應納入口腔健康高風險對象，定期接受牙科檢查。

在肝病防治方面，研究呼籲擴大B型肝炎疫苗接種，並加強酒精健康風險教育；因為肝臟一旦受損，體內毒素與發炎物質累積，可能連帶影響腦部健康。

研究結論：失智症防治不該只從「頭部」思考，而應回歸全身健康；守住口腔、血糖、肝臟與感官功能，或許正是延緩大腦老化的關鍵防線。

