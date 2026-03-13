罕見腎結石害反覆泌尿道感染　醫曝拖延後果：腎化膿＋敗血症

▲電腦斷層影像可見患者左側腎臟的結石嵌在憩室內。（圖／台北慈院提供，下同）

一名50歲女性反覆泌尿道感染，原以為只是一般感染問題，就醫檢查才發現竟和天生的「腎盞憩室」與結石有關，經微創輸尿管鏡碎石手術取出結石並擴大通道，長期的感染困擾終獲緩解。

收治病例的台北慈濟醫院泌尿科主治醫師鐘伯恩說，病人天生患有腎盞憩室且伴隨結石，但擔心傳統手術會留下傷口，多年來僅在診所追蹤，近期卻頻繁發生泌尿道感染，經電腦斷層檢查發現，她左側腎臟內約有1.5公分結石群卡在憩室內，而憩室與正常腎盞之間的通道不到0.1公分，導致尿液排出困難，進而形成結石，並反覆感染。

針對治療，鐘伯恩說，醫療團隊先以雷射切開並擴大狹窄通道，再使用負壓吸引鞘及軟式輸尿管鏡擊碎結石並同步吸出，最後放置雙J導管維持通道通暢，患者隔日便出院，追蹤亦無不適。

▲腎盞憩室構造與結石示意圖。



對於新、舊療法差異，鐘伯恩則說，過去腎盞憩室結石多以經皮穿腎取石術（PCNL）治療，需從背部切開並以約1公分導管穿刺進入腎臟取石，出血風險較高；隨醫療技術進步，目前小於2至3公分結石多可透過軟式輸尿管鏡進入腎臟，以雷射擊碎結石並搭配負壓吸引排出碎石及尿液，不僅感染風險較低，也不需皮膚切口，術後疼痛輕，恢復也快。

針對腎盞憩室，鐘伯恩說明，屬罕見的先天性腎臟結構異常，腎盞向外形成囊袋狀空間，發生率約0.2%至0.6%；由於憩室內尿液排空較差，容易造成尿液滯留並形成結石，病人可能反覆有泌尿道感染、血尿或腰痛等症狀，如遲未妥善處理，恐導致腎功能受損，甚至引發膿瘍、敗血症等嚴重併發症。

鐘伯恩也提到，根據他在2025年發表於國際知名醫學期刊《JAMA Network Open》的研究，若有泌尿系統結石病史，日後發生上泌尿道尿路上皮癌的機率較高，一旦罹患相關癌症，存活期也較短，死於癌症的機率比沒有結石病史者高83%，有相關問題的民眾要多注意。

鐘伯恩提醒，若出現反覆泌尿道感染、血尿或腰部痠痛等情形，應及早就醫，平時也應多喝水、避免憋尿，並維持良好飲食、衛生習慣，以降低結石及感染發生風險。