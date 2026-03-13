檢查全正常！年輕男突叫不醒「醫一抬手竟僵半空」　秒揭神祕病因

▲一名男子怎麼叫都叫不醒，但檢查數值全正常，讓家屬相當憂心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前一名年輕男子被緊急送往加護病房，家屬心急如焚，因為他「怎麼叫都叫不醒」而被送到急診。醫療團隊安排抽血、影像檢查，結果幾乎全正常，但男子就這樣躺在床上，不動、不說話、不吃不喝，完全沒反應。神經內科醫師劉懿診視時，將他的手抬起放在一個姿勢，沒想到手竟然就維持原樣僵住不動，這才揭開背後神祕的「僵直症」真相。

三總澎湖分院神經內科主治醫師劉懿在粉專「劉懿醫師｜神經內科」分享這起案例。她表示，在替男子進行神經理學檢查時，出現了「蠟樣屈曲（Waxy flexibility）」這個在醫學上相當經典的表現。

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「那一刻，心中大概有了答案。」劉懿輕聲安撫患者，隨後投予一劑中樞神經抑制劑（benzodiazepine）。神奇的是，過了一會兒，原本叫不醒的年輕人慢慢睜開眼醒了過來，後續經過藥物調整治療，幾天後便能自己走出醫院回家。

什麼是Catatonia（僵直症／緊張症）？

劉懿解釋，「Catatonia」中文常翻譯為「僵直症」或「緊張症」，是一種神經精神症候群。很多人第一次看到時，會誤以為患者是昏迷、裝睡，或是單純的精神問題。其常見表現包括：

●不說話（mutism）

●木僵（stupor）

●維持奇怪姿勢

●蠟樣屈曲

●重複動作或模仿動作

醫：它是可以治療的，但要抓出背後真相

劉懿強調，僵直症其實是可以治療的，且對中樞神經抑制劑常有快速反應。然而，僵直症有時只是「表面現象」，真正的原因可能藏在更深的地方，包括藥物或毒物影響、代謝問題、自體免疫腦炎、神經系統疾病或是精神疾病。

因此，當臨床上觀察到僵直症的症狀時，醫師最重要的任務就是找到背後真正的原因。劉懿感嘆，有些臨床畫面只要看過一次，一輩子都不會忘，而在醫學世界裡，醫師往往是在茫茫大霧中，帶領著患者與家屬慢慢找出那條看不見盡頭的康復之路。