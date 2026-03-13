ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

檢查全正常！年輕男突叫不醒「醫一抬手竟僵半空」　秒揭神祕病因

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一名男子怎麼叫都叫不醒，但檢查數值全正常，讓家屬相當憂心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前一名年輕男子被緊急送往加護病房，家屬心急如焚，因為他「怎麼叫都叫不醒」而被送到急診。醫療團隊安排抽血、影像檢查，結果幾乎全正常，但男子就這樣躺在床上，不動、不說話、不吃不喝，完全沒反應。神經內科醫師劉懿診視時，將他的手抬起放在一個姿勢，沒想到手竟然就維持原樣僵住不動，這才揭開背後神祕的「僵直症」真相。

三總澎湖分院神經內科主治醫師劉懿在粉專劉懿醫師｜神經內科分享這起案例。她表示，在替男子進行神經理學檢查時，出現了「蠟樣屈曲（Waxy flexibility）」這個在醫學上相當經典的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「那一刻，心中大概有了答案。」劉懿輕聲安撫患者，隨後投予一劑中樞神經抑制劑（benzodiazepine）。神奇的是，過了一會兒，原本叫不醒的年輕人慢慢睜開眼醒了過來，後續經過藥物調整治療，幾天後便能自己走出醫院回家。

什麼是Catatonia（僵直症／緊張症）？

劉懿解釋，「Catatonia」中文常翻譯為「僵直症」或「緊張症」，是一種神經精神症候群。很多人第一次看到時，會誤以為患者是昏迷、裝睡，或是單純的精神問題。其常見表現包括：

●不說話（mutism）

●木僵（stupor）

●維持奇怪姿勢

●蠟樣屈曲

●重複動作或模仿動作

醫：它是可以治療的，但要抓出背後真相

劉懿強調，僵直症其實是可以治療的，且對中樞神經抑制劑常有快速反應。然而，僵直症有時只是「表面現象」，真正的原因可能藏在更深的地方，包括藥物或毒物影響、代謝問題、自體免疫腦炎、神經系統疾病或是精神疾病。

因此，當臨床上觀察到僵直症的症狀時，醫師最重要的任務就是找到背後真正的原因。劉懿感嘆，有些臨床畫面只要看過一次，一輩子都不會忘，而在醫學世界裡，醫師往往是在茫茫大霧中，帶領著患者與家屬慢慢找出那條看不見盡頭的康復之路。

【煮到變異形】60歲媽滷百頁滷到炸出來！女兒魔性笑聲笑全程XD

關鍵字： 叫不醒 僵直症 緊張症 中樞神經抑制劑 神經內科 劉懿醫師 蠟樣屈曲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

下肢紅腫服用抗生素無效　竟是「下肢脂肪皮膚硬化症」

檢查全正常！年輕男突叫不醒「醫一抬手竟僵半空」　秒揭神祕病因

13秒尖叫片曝光！國中妹耳暴痛　醫夾出「活體小強猛踢腿」

雞蛋也中鏢！醫揭「6大減脂陷阱」別疊加吃：再健康也變脂肪

藥價調查暫停3年　石崇良揭改革方向：檢討DET制度基期、頻率

努力減脂卻瘦不下來？營養師揭「8大減脂地雷」很多人天天在踩

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！　醫揭3習慣害體脂狂飆41%

讀者迴響

回到最上面