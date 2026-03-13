13秒尖叫片曝光！國中妹耳暴痛　醫夾出「活體小強猛踢腿」

記者李佳蓉／採訪報導

台北一名國中妹妹日前一進診間，就焦急地向醫師求救：「我耳朵很痛，而且感覺裡面有東西在動……」語氣中充滿恐懼。耳鼻喉科醫師莊宇龍隨即用耳鏡檢查，沒想到鏡頭一照，驚見一隻棕紅色的不速之客正在熱情招手，確認竟是一隻活生生的蟑螂卡在耳道裡。

▲醫師從國中妹妹的耳道中發現「小強說嗨～」。（圖／莊宇龍醫師授權提供）

耳鼻喉科醫師莊宇龍12日在粉專分享這起令人起雞皮疙瘩的個案。他直言，行醫多年雖然偶爾會遇到昆蟲鑽進耳朵，但蟑螂卡在裡面的案例其實並不算常見，難怪患者會感到如此劇烈的疼痛與不安。

從曝光的驚悚影片中可以看到，莊宇龍醫師當下屏氣凝神，手持鑷子小心翼翼地深入窄小的耳道，試圖捉住這隻調皮的小強。就在順利夾出一團棕紅色物體的瞬間，原本還在忍痛的國中妹定睛一看，發現竟是「活生生、還在奮力掙扎」的蟑螂，嚇得她遮眼瘋狂尖叫：「啊～啊～」。被活捉的小強幾對長腿仍猛力踢動，連現場醫護人員都忍不住倒抽一口氣。

莊宇龍醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時提醒，若耳朵不慎鑽入蟲體或活體蟑螂，千萬不要貿然自行亂挖。他強調，若沒有及時取出，蟲子在掙扎過程中可能抓傷耳道，甚至造成鼓膜發炎或出血，除了劇烈疼痛與不適感，嚴重時更可能影響聽力。

面對這類「蟲蟲危機」，莊宇龍醫師建議，民眾可先採取有機會引誘昆蟲爬出的「光照法」，或是淹死蟲體以減緩其掙扎的「滴油法」，藉此自救。不過，他也呼籲，當耳朵出現劇烈疼痛、異物感或感覺裡面有東西在動時，最重要的還是儘早尋求耳鼻喉科專科醫師處理，避免因處置不當導致病情惡化。