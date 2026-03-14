門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼　拖半年慘變三期

▲婦人因畏懼全身麻醉而硬拖半年，不幸罹舌癌三期。（圖／呂弘鈞醫師獨家授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「門診有一種味道，是耳鼻喉科醫師都不希望聞到的。」耳鼻喉科醫師呂弘鈞感嘆，那正是「腫瘤的味道」。他回憶，日前診間來了一位阿姨，主訴舌頭疼痛遲遲未癒，沒想到嘴巴一打開，映入眼簾的是一個巨大的潰瘍型腫瘤，幾乎佔據了半邊舌頭。一問之下才發現，患者因害怕全身麻醉，一拖就是半年，等到痛到無法進食才就醫，最終切片證實已是舌癌。

呂弘鈞醫師在粉專分享這起個案，他表示，該名阿姨其實在6個月前腫瘤還小時就曾做過切片，當時報告顯示為「非典型細胞」，醫師建議進一步進行更深層的切片檢查。然而，阿姨因為擔心可能需要全身麻醉，不肯做第二次的深層病理切片來確認診斷，因恐懼而選擇逃避，沒想到這一拖就是半年，未料病情急轉直下，已是舌癌第三期。

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「腫瘤從舌根一路延伸到舌尖，幾乎碰到中線。」呂弘鈞心疼地說，看著家屬用心陪伴她治療，真心覺得很遺憾。如果6個月前能完成檢查，也許腫瘤不會長到這麼大。他直言：「很多時候讓疾病變嚴重的不是病，是拖延。」

口腔潰瘍超過2周沒好 醫示警：快檢查！

呂弘鈞提醒，民眾平時若發現口腔內有潰瘍（嘴破）情況，超過2周都沒有好，一定要檢查，千萬不要等到真的劇烈疼痛了才想看醫生，以免錯失黃金治療期。

舌癌初期症狀不明顯 危險因子菸酒、過燙食物

根據大林慈濟醫院網站衛教資訊指出，「舌癌」為頭頸癌的一種，90%屬於鱗狀細胞癌，是人體中皮膚或器官表皮中一種常見的細胞類型。舌癌最常發生在舌腹側緣或是1/3的舌側，因為內舌肌肉間有許多肌肉介面，使得舌癌非常容易向下蔓延。

內文提到，舌癌的成因目前仍不是很清楚，但危險因子包括嚼食檳榔、吸菸、喝酒、常吃過燙食物、口腔衛生不良、蛀牙、長期裝置不適合的假牙、人類乳突病毒（HPV）感染等。舌癌的初期症狀並不明顯，當口腔或舌頭出現白斑或紅斑時，要注意恐為癌前期病變。當舌頭一側出現超過2周不會消失的腫塊或潰瘍時，務必盡速至耳鼻喉頭頸外科檢查。