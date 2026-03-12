每年千名嬰幼兒染RSV「1人可傳3人」　醫：死亡率比流感高5倍

▲台灣每年約千名嬰幼兒因為感染呼吸道細胞融合病毒（RSV）住院。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計顯示，台灣每年約千名嬰幼兒因為感染呼吸道細胞融合病毒（RSV）住院，身陷重症甚至死亡風險。醫師指出，RSV在台灣全年均有案例，可透過飛沫或接觸傳染，一人就可以傳三人，傳染力極強，RSV不會因為感染過就終身免疫，需要警惕的是，新生兒感染RSV住院率及住院時長分別為流感的16倍與1.4倍，死亡率更是流感的5倍。

秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，呼吸系統疾病名列新生兒死亡原因第三，其中RSV更是全球嬰幼兒住院與死亡的主要原因之一，RSV在台灣全年均有案例，並分為A、B兩型交替或共同流行，全台每年約1,000名嬰幼兒因感染RSV住院。

其中0至6個月的新生兒是感染RSV最危險的族群，年紀越小或早產兒、具有慢性肺病、心臟疾病等疾病的寶寶，一旦感染更容易出現呼吸急促、喘鳴、胸部或肋間凹陷等嚴重症狀並引發重症。

許廣鑌進一步提到，新生兒一旦因RSV住院，輕則3至7天，重則可能長達20天，且在這個年齡層感染RSV住院案例中，每4位就有1位需要轉入加護病房，且RSV感染的影響並不隨出院而結束，1歲前曾感染RSV的嬰幼兒，到7歲時出現氣喘的比例是未感染者的10倍，長期追蹤更發現，18歲時罹患氣喘與反覆性喘鳴的機率也較高。

▲醫師呼籲要預防新生兒RSV重症威脅。（圖／記者趙于婷攝）

目前RSV並無抗病毒藥物，僅能以支持性治療來緩解症狀，而孕媽咪在孕期接種疫苗也相當重要。台灣婦產科醫學會黃建霈秘書長說明，新生兒的免疫系統尚未發育完全，僅靠自身產生的抗體並不足以抵禦RSV等呼吸道病毒的侵襲，因此透過孕期接種疫苗，可讓媽媽的免疫系統產生保護性抗體，經由胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就先備妥防護力。

據統計顯示，孕期接種RSV疫苗可降低約7成新生兒出生後的感染風險，而百日咳、流感及新冠等孕期疫苗，皆可以降低媽媽與寶寶感染相關呼吸道疾病及重症的風險。黃建霈建議，準媽媽要牢記「ICRT」孕期疫苗接種口訣，包括「流感（Influenza）、新冠（Covid）、呼吸道細胞融合病毒（RSV）、百日咳（Tdap）」，全面做好孕期預防。

