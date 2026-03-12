ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

網紅江老師誤把19公分腫瘤當發胖　妹輕忽經痛「子宮內膜異位」

▲▼ 鋼琴網紅我是江老師。（圖／《豈有此呂》）

▲鋼琴網紅我是江老師。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

擁有百萬粉絲的鋼琴網紅「我是江老師」前年一度自覺發胖，後來檢查發現子宮長了19公分腫瘤，讓她一度崩潰大哭。她今天在衛教記者會上分享，因自己罹患「邊緣性卵巢癌」後，開始提醒身邊親朋好友不要忽視身體，沒想到妹妹檢查也發現有子宮內膜異位症。醫師提醒，若經痛越來越嚴重，吃止痛藥也壓不住，就要小心子宮內膜異位症。

台灣子宮內膜異位症學會理事長黃泓淵說，子宮內膜是身體為了準備懷孕而產生，當懷孕失敗，這些組織必須離開身體，因而形成「月經」。過去研究發現，約9成女性會有經血逆流現象；這些經血夾帶子宮內膜細胞從輸卵管逆流到腹腔，或隨著血液、淋巴跑到身體其他部位，正常來說，免疫細胞會將其吞噬，否則就會形成「子宮內膜異位症」。

江老師指出，自己發現罹患「邊緣性卵巢癌」後，就開始提醒身邊親朋好友不要忽視身體警訊，沒想到妹妹一檢查，發現有子宮內膜異位症。妹妹過去生理期時總是嚴重腹痛，吃止痛藥也無效，月經時間還越來越長，甚至長達半個月，嚴重影響生活。

江老師表示，妹妹那段時間相當憂鬱，如今經過積極治療，不僅可以正常生活，也不用再擔心月經對生活造成影響。

黃泓淵指出，子宮內膜異位症在全世界盛行率都約10%到20%，且隨人類生命周期拉長、晚婚晚育，有逐漸上升趨勢。若經痛有越來越嚴重、疼痛時間拉長，或吃止痛藥也壓不住的情況，應就醫做進一步檢查，若長期忽視恐有癌變可能。

