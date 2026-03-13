嬰兒腳趾腫2周竟因「3根白髮」纏繞　醫：嚴重恐截肢

▲寶寶第3趾有明顯凹痕。（圖／許丁元醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

寶寶持續哭鬧，要注意未必是尿布或腸胃問題。一名嬰兒日前哭鬧不停，家長找不到原因，決定送急診，醫師注意到寶寶腳趾腫脹，經詳查，發現皮膚深處卡有細微白色毛髮，取出後，寶寶終於安靜下來；醫師說，這類「頭髮止血帶症候群」個案若未及時處理，恐影響血液循環，若造成末端組織壞死只能截肢。

馬偕兒童醫院急診醫學科主任許丁元表示，日前一位3個月大的男嬰被家長抱到急診，因整晚哭鬧不安、難以入睡且無法安撫，但孩子沒有發燒、嘔吐、咳嗽或呼吸困難等症狀，近期也沒有外傷，這幾天奶量、活動力看來亦正常。

▲男嬰腳趾背面紋路較不明顯，但有破皮。

許丁元指出，當時進一步檢查，發現男嬰右腳第3趾前方有一條明顯凹陷紋路，背面紋路則較不清楚，但可見有破皮，趾端則呈紅腫，不過血液循環仍正常，對此家長說，紅腫已約有2周時間，一直以為只是蚊蟲叮咬，沒特別處理。

醫療團隊當下懷疑可能是頭髮止血帶症候群，但目視沒看到任何毛髮或絲線；經會診小兒外科，外科醫師以鑷子在凹陷處探查，結果取出3根白色毛髮，隨後腳趾紅腫逐漸改善，門診追蹤亦恢復良好。

▲醫師從寶寶腳趾取出白色毛髮，確診是「頭髮止血帶症候群」。

針對頭髮止血帶症候群，許丁元說，這是少有的兒科急症，多見於出生3個月內的嬰兒，常發生在手指、腳趾等肢體末端；當頭髮或細線纏繞肢體，乾燥後，將逐漸收縮變緊，形成類似止血帶的作用，阻礙血液回流而造成水腫，如遲未處理，將影響動脈血流，導致末端缺血、壞死，嚴重恐截肢。

此外，許丁元說，產後媽媽因荷爾蒙變化常有掉髮現象，在產後到6個月最明顯，也與頭髮止血帶症候群好發的嬰兒年齡相重疊，故被視為重要危險因子。

許丁元強調，一旦確診頭髮止血帶症候群，治療原則是儘速移除纏繞的毛髮或細線，可用鑷子夾出或切斷後移除；若毛髮已深陷組織，則可能需要手術切開取出。

許丁元提醒，當嬰兒持續哭鬧時，家長可先檢查是否肚子餓了、尿布是否濕了、有無出現尿布疹，接著應從頭到腳觀察身上是否有紅腫、外傷，或碰觸時會有特別疼痛的部位；若哭鬧持續2到3小時仍無法安撫，或出現食慾下降、活動力變差、發燒、嘔吐、腹部腫脹等情形，應儘快就醫檢查，以免延誤治療。