保健品吃了卻沒感覺？營養師曝「最佳食用時間」：很多人都吃錯

記者黃稜涵／綜合報導

不少人每天補充保健品，希望改善健康、補充營養，但也有人疑惑「為什麼吃了好像沒什麼感覺？」對此，營養師珊珊指出，保健品是否能發揮效果，其實受到多項因素影響，包括產品設計、原料品質、有效成分的添加劑量、製程是否影響活性，以及是否符合身體需求等，不過，許多人常忽略的一個關鍵，其實是「食用時機」。

營養師珊珊表示，保健品吃對時間，有助於提升吸收率與利用效率，最簡單的判斷方式，是先了解產品屬於「水溶性」、「脂溶性」或「礦物質類」，再依照不同特性安排補充時間，即使產品沒有清楚標示，也可以透過原料成分判斷適合的食用時機，不過她也提醒，如果是複方產品，或同時補充多種保健品，仍可能出現互相影響的情況。

首先是「水溶性保健品」，常見包括維他命C與維他命B群，這類營養素通常建議在早上空腹或早餐後食用。珊珊說明，維他命B群有助於能量正常代謝，能幫助身體將食物轉換為能量，因此在早晨補充有助提振精神；而維他命C則可以在空腹或餐後食用，並能幫助鐵質吸收。

第二類是「脂溶性保健品」，常見品項包括維他命D、魚油、藻油、葉黃素、蝦紅素以及輔酵素Q10等，這類營養素建議在午餐或晚餐後補充，營養師珊珊解釋，脂溶性營養素需要搭配油脂才能更好吸收，因此在餐後食用效果較佳，不過也要注意，補充這類營養素時，應避免與甲殼素同時食用，以免影響吸收。

第三類則是「礦物質與其他類營養素」，例如鈣、鎂、鐵以及膠原蛋白等。珊珊指出，鈣與鎂具有幫助放鬆神經、穩定情緒的作用，建議在睡前約1小時補充，有助於睡眠品質。至於鐵質，則建議在早晨空腹時補充，並搭配維他命C一起食用，有助提升吸收率，同時要避免與鈣、茶或咖啡因同時攝取。膠原蛋白則建議在空腹時補充，吸收效果通常較好。

珊珊提醒，保健品並不是吃得越多越好，也不一定吃了就會立刻有感，除了選擇合適的產品外，搭配正確的補充時機與持續使用，才能讓營養素更有效被身體利用，發揮應有的保健效果。