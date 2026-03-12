日本麻疹疫情升溫「初期像感冒傳染力強」　醫點名3類人補打疫苗

▲近期日本麻疹疫情升溫，旅遊前建議確定諮詢是否要補打疫苗。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

日本近期麻疹疫情升溫，多地出現群聚感染，通報數持續攀升，國內也出現返國後確診的個案。醫師指出，這波疫情凸顯出麻疹疫苗接種率下滑的隱憂，且麻疹發病開始像感冒，但這時傳染力已經很高，「台灣過去幾十年就是靠著高覆蓋率的疫苗接種，讓麻疹幾乎消失在生活中，但最近又慢慢出現在日常診療中。」

針對日本麻疹疫情，馬偕醫院家醫科馬筱淇醫師直言，台灣與日本往來頻繁，國內陸續出現返國後確診的個案，甚至有疑似在國內感染的病例，顯示病毒很可能已在社區中流竄，且麻疹在呼吸道病毒中的傳染力名列前茅，同一個候診室或教室，只要通風不佳，有一個患者咳嗽，後續進到這個空間、又沒有麻疹免疫力的人，都可能暴露在風險中。

馬筱淇說，麻疹的狡猾在於「一開始看起來像感冒」，前幾天的症狀多為發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼，和一般病毒性上呼吸道感染幾乎一樣，往往要到幾天後全身出疹，才讓人警覺可能是麻疹，但在這段「看起來只像感冒」的時間，患者其實傳染力已經很高。

她直言，近期只要遇到孩子高燒又出疹，醫師心裡都會先警覺「會不會又是一個麻疹個案」，想像一個還沒出疹的小孩，發燒、流鼻水，卻在托嬰中心遊戲區和一群一歲多的小朋友一起玩，其中好幾個剛好疫苗接種還不完整，那就是一整群的高風險。

這波疫情凸顯出麻疹疫苗接種率下滑的隱憂，許多原本可透過疫苗大幅降低重症風險的個案，又重新出現在病房裡。馬筱淇進一步提到，現正在承擔過去延後施打或漏打疫苗的後果，過去以為已經很少見的麻疹，又慢慢出現在日常診療中，現在重點是把該完成卻還沒完成的麻疹疫苗補齊，只要疫苗接種率維持在足夠高的水準，病毒就不容易大規模擴散。

麻疹疫苗是台灣常規公費疫苗的一部分，馬筱淇強調，國內花了幾十年，才把麻疹壓到幾乎看不見，現在出現的零星個案，就是在提醒病毒從來沒有真正消失，只是被擋在門外，會不會再次大規模進來，很大一部分取決於大家願不願意把麻疹疫苗這一道防線補好。她呼籲，以下3大類民眾應趕快施打疫苗做好保護力。

1. 民國70年到89年（1981-2000）出生者：現約20~45歲，保護力最不穩定，如果要前往麻疹流行地區可以來旅遊門診諮詢補打疫苗。

2. 醫護人員、航空/旅遊業人員、免疫力低下族群：建議要定期檢測麻疹保護力，如果15年內沒有接種紀錄，可以諮詢補打疫苗。

3. 嬰幼兒未滿1歲尚未接種公費MMR疫苗：如果有計畫前往流行地區，滿6個月大可以先自費接種一劑疫苗。