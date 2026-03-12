中醫揭「5種體質易失眠」吃消夜入列　按穴道有助放鬆好睡

▲台灣失眠問題嚴重。（圖／記者謝婷婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

每年3月第3個周五為世界睡眠日，但台灣失眠問題嚴重，據調查，國人慢性失眠盛行率約10.7%，推估全台近250萬人長期苦於失眠；中醫師說，失眠體質有5類，火氣大、常吃消夜都會降低睡眠品質，建議日常可按壓風池、安眠、內關、足三里與三陰交等穴位，有助放鬆、好眠，民眾可多參考。

恩主公醫院中醫部主治醫師林姿婷表示，近年門診因睡眠困擾求診的患者確實增加，常見族群包括壓力較大的上班族、更年期女性，及本身有慢性疾病或身體不適者；她指出，睡眠問題往往不是單一原因造成，例如壓力、腸胃不適或慢性疼痛等，都可能影響睡眠品質，故評估時通常會從整體身體狀況與生活習慣一併考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對失眠，林姿婷說，中醫觀點認為人體的清醒與睡眠和陰陽消長有關，白天陽氣旺盛，人保持清醒；夜晚陰氣逐漸增強，身體自然進入休息狀態；當陰陽失衡，便可能出現入睡困難、淺眠、多夢或容易醒來等問題，所以治療前會評估體質，再透過中藥、針灸及生活調整進行調理。

林姿婷表示，臨床上常見的失眠體質可分為5種類型：

●肝鬱氣滯型：多與壓力或情緒因素相關，常見入睡困難。

●脾胃失和型：與宵夜或飲食油膩有關，可能伴隨胃脹不適。

●心肝火旺型：體內火氣偏旺，容易多夢或睡眠不安。

●陰虛火旺型：常見於長期熬夜者，可能出現易醒或夜間盜汗。

●心脾兩虛型：多見於長期勞累者，常伴隨疲倦或心悸。

對於改善方法，林姿婷建議，日常可透過穴位按摩幫助放鬆，例如後頸的風池穴、耳後的安眠穴，及前臂內側的內關穴、小腿的足三里與三陰交， 注意每次用指腹輕壓約30秒至1分鐘即可，每日重複數次，將可舒緩緊繃、幫助入眠。

此外，林姿婷提醒，改善失眠也應建立規律作息、適度運動，並避免睡前長時間使用手機或電腦等3C產品；若睡眠問題持續數周，甚至影響日常生活，應尋求醫師評估及治療。

▲按壓內關、三陰交、足三里等穴位有助入眠 。（圖／恩主公醫院提供）