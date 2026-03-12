「3種隱形咖啡因飲品」抹茶上榜　營養師警告越喝越累

▲抹茶是常被忽略的隱形咖啡因飲品。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道「咖啡因」會影響睡眠，但除了咖啡之外，其實很多飲品有「隱形咖啡因」。營養師指出，台灣人最愛的手搖飲其實就是地雷之一，最常被忽略的包括「紅茶、抹茶、可樂」，一不小心就可能成為讓人睡不好的元凶。

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣2024年咖啡市場銷售突破400億元，不少上班族每天靠咖啡「續命」早已是日常，不過這樣的習慣卻可能讓人陷入「越累越喝、越喝越睡不好」的疲勞循環，再加上沒注意其他飲品中的隱藏咖啡因，也會導致咖啡因攝取過量。

營養師張宜婷指出，最常被忽略「紅茶、抹茶、可樂」其實都是隱形咖啡因，紅茶是全發酵茶，咖啡因含量最高，抹茶是將整片茶葉研磨，咖啡因濃度遠高於一般沖泡茶，而可樂會額外添加高量咖啡因。

張宜婷提醒，長期靠咖啡因硬撐精神的人，神經其實很容易一直處在「開機狀態」，這群人體內的鎂與B群代謝流失更快，除了一般飲食外更需要額外攝取，建議可額外補充鎂與B群幫助放鬆、調整作息。

若想改善睡眠，關鍵在於透過飲食啟動體內的「褪黑激素工廠」，建議選擇富含色胺酸、鎂、維生素B群的「優質澱粉、蛋白質、深綠蔬菜與水果」多方均衡攝取，適合的食物包括地瓜、五穀飯、雞胸肉、鮭魚、菠菜等高鎂蔬菜，而奇異果、香蕉也有助啟動褪黑激素生成。

張宜婷也分享，含有天然GABA成分溫和滋補的味噌湯其實是超強的助眠美食，很適合在晚餐時間攝取幫助身體調節，若平時都吃外食，建議在飲品方面可選擇低或不含咖啡因的產品。

