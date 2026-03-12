天冷「氣喘急性發作」增加　醫示警5大主因：門窗緊閉恐誘發

▲醫師提醒，冬天冷空氣會刺激支氣管，容易誘發氣喘。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近日氣溫明顯下降，氣喘急性發作案例增加。台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師謝欣融指出，「冷空氣刺激、呼吸道病毒感染、室內溫差過大、過敏原濃度升高和室外溫差過大」，均為冬季氣喘惡化的主要因素，建議家中不要門窗緊閉，恐提高發作機率。

謝欣融說，氣喘是一種慢性氣道發炎疾病，特點是症狀反覆發作、可逆性氣道阻塞及氣道過度反應，常見症狀包含反覆喘鳴聲、呼吸急促、胸悶、咳嗽（夜間或清晨尤為嚴重），症狀可能時好時壞，遇到刺激物會加重。

冬季氣喘發作的四大主因包括「冷空氣刺激、呼吸道病毒感染、室內溫差過大、過敏原濃度升高和室外溫差過大」，乾燥且低溫的空氣直接刺激支氣管，造成氣道收縮與黏膜水腫，易誘發咳嗽與喘鳴，而冬季為流感與感冒高峰期，病毒感染是氣喘急性惡化的重要誘因。

另外，冬天若家中門窗緊閉導致塵蟎、黴菌及寵物毛屑等過敏原濃度上升，提高發作機率，室內外溫差超過7°C時，氣道敏感族群較難適應，增加氣喘症狀發生風險。

謝欣融提醒，氣喘患者冬季外出要戴口罩和圍巾，有助吸入空氣加溫與加濕，降低氣道刺激，也要勤洗床單、枕套，減少地毯與絨毛玩具使用，並利用除濕機控制室內濕度於50%–65%，更重要的是控制型藥物須每日規律使用，不可自行停藥，若出現氣喘症狀，應立即使用醫師開立之急救吸入劑（速效支氣管擴張劑）。

