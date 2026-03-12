只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫揭致殘真相：直接壓垮脊髓

▲因家長疏忽汽座的安全性，釀成孩子下半身癱瘓的悲劇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

開車出門時你有讓孩子坐汽座嗎？「只是去很近的地方」、「繫上安全帶應該沒差」，這些看似日常的藉口，竟成了一輩子的遺憾。小兒科醫師梁盛賓回憶，曾遇過一名1歲多的寶寶，僅因離家200公尺短距離移動沒坐汽座，而是由家長抱在懷裡，未料在車禍衝擊下導致下半身癱瘓。他沉痛示警，寶寶脊椎尚未發育完全，一旦發生撞擊會直接壓垮脊髓。

梁盛賓醫師近日在粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」分享這起於住院醫師時期遇到的鼻酸個案，這名寶寶當時並非遭遇嚴重車禍，僅因家長離家短短200公尺買東西而疏忽汽座安全。沒想到撞擊力道引發「甩鞭效應」，脆弱的脊椎承受不住衝擊，導致孩子從此無法站立，家屬自責到現在。

▲未滿2歲、體重未達18公斤的嬰幼兒，汽座要反著坐。（示意圖／視覺中國）

為什麼「反向坐」能救命？醫點出關鍵差異

梁盛賓解釋，寶寶的頸椎和脊椎還沒發育完全，當汽座「正向坐」時，一旦發生撞擊，頭部猛力往前甩的力道會直接壓垮脊髓，造成難以挽回的傷害。若採取「反向坐」，衝擊力則能透過整個背部來分散，他強調：「反向坐保護的不只是頭，是整條脊椎！」

面對家長常說「只是去轉角」、「孩子不肯坐」。梁盛賓直言，碰撞無所不在，且幼童發育未完全，一般安全帶根本無法提供防護。他提醒，當孩子因不習慣汽座而哭鬧時，爸媽務必堅持原則，安全才是唯一的考量。

梁盛賓呼籲，孩子坐汽座沒有例外，特別是2歲前、體重未達18公斤的幼兒，汽座一定要反向坐。他語重心長地提醒所有家長，距離再短都需要坐汽座，「別讓區區200公尺，變成一輩子的遺憾！」