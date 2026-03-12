新型「NiMe飲食」模擬部落吃法　研究：3周內壞膽固醇降17%

▲NiMe飲食訴求回到高纖、天然、低加工的飲食型態。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多人苦於肥胖、消化不良等文明病，現在有新飲食法可望一次解決多種健康問題。根據研究，模擬傳統部落飲食型態的「NiMe飲食」，鎖定改變腸道菌相，3周內可使人體重下降、壞膽固醇降低、血糖改善、發炎指數下降；營養師說，此飲食法以高纖維、低加工食物為主，已成為改善代謝的新選擇。

中國醫藥大學附設醫院臨床營養科營養師蔡睿文說，NiMe飲食源自2025年發表於國際頂尖醫學期刊《Cell》的研究，研究對象為30名居住在加拿大的健康成人，目的是模擬非工業化社會飲食模式，藉此恢復受工業化飲食影響而改變的腸道菌群。

研究團隊先前觀察巴布亞紐幾內亞偏鄉居民的腸道菌群，發現其菌群多樣性較高，特別是糞便中的羅伊氏乳桿菌（Lactobacillus reuteri）相當常見，在美國人身上卻幾乎都測不到。

研究團隊據此設計NiMe飲食，內容強調高纖維植物性食物、少量動物蛋白，並限制乳製品、小麥製品及加工食品，膳食纖維攝取量達每1000大卡約22公克，高於國健署建議的14公克；整體營養比例為碳水化合物60%、蛋白質15%、脂肪25%，飲食型態接近傳統部落飲食。

蔡睿文指出，受試者實施3周後出現多種變化，包括體重平均減少1.4%，C反應蛋白下降14%，壞膽固醇降低17%，空腹血糖下降7%，同時血中有益細菌代謝物增加，潛在致癌相關代謝物減少，腸道黏膜層亦增厚，腸道菌群多樣性也明顯提升。

研究也發現，當受試者停止NiMe飲食、恢復原本飲食後，腸道菌群及相關健康指標會逐漸回到原本狀態，顯示飲食型態若要產生長期效果，仍需持續維持。

蔡睿文表示，NiMe飲食的核心在於回到高纖維、天然、低加工的飲食型態，日常可多選擇蔬菜、水果、豆類及全穀類，例如菠菜、胡蘿蔔、花椰菜、糙米、燕麥等，搭配少量魚類或瘦肉，同時減少含糖飲料、油炸食物及高度加工食品。

蔡睿文提醒，NiMe飲食膳食纖維含量較高，部分人可能出現腹脹、脹氣等不適，建議逐步調整，並搭配足量水分；此外，長期過度限制乳製品或動物性食物，也可能影響鈣質等營養素攝取，必要時可諮詢專業營養師調整飲食。

▲採取NiMe飲食，多種健康指標都出現正向改變。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）