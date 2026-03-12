保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

▲醫師點名4種飲料是危險名單，裝在保溫杯中2小時沒喝完，恐讓細菌滋生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了維持精神抖擻，小兒科醫師傑登習慣邊看診邊喝咖啡充電，保溫杯也成了他的必備戰友。但他示警，若保溫杯使用不當，恐怕是在養細菌！他點名高蛋白質或高糖等「4種飲品」，若裝在保溫杯中，極易進入細菌快速繁殖的「危險溫度帶」，提醒民眾最好在2小時內喝完，以免喝完後肚子不妙。

4飲品恐成「細菌培養皿」！裝保溫杯2小時內喝完

傑登醫師在粉專分享，保溫杯的原理是利用雙層真空結構來阻絕熱量傳導，不只保溫也能保冷。然而，多數細菌在5～60°C之間的食物危險溫度帶會快速繁殖。他特別點名4種飲品，包括牛奶、豆漿、拿鐵及含糖飲料，最好在2小時內喝完；即便是冰牛奶或豆漿，只要溫度回升至5°C以上，細菌就會開始增生。

傑登提醒，如果是帶寶寶出門要喝奶，建議盡量用熱水現泡現喝，避免長時間存放在保溫杯中。至於無糖茶與黑咖啡雖相對安全，但仍要注意茶垢與咖啡垢的堆積。

保溫杯茶垢異味洗不掉？醫推「2神物」輕鬆除垢

至於保溫杯出現異味或茶垢該如何清潔？傑登分享清潔妙招指出，民眾平常清洗只需使用溫水搭配中性洗碗精即可；若遇到難纏的異味或茶垢，則可用「小蘇打粉＋溫水」浸泡處理；而針對白白硬硬的水垢，他則建議改用「檸檬酸＋溫水」浸泡，就能輕鬆讓杯子煥然一新。

不過，傑登也提醒，清洗時要避免使用鋼刷或硬刷，以免刮傷內膽。此外，千萬別用漂白水消毒，否則會破壞不鏽鋼的保護層；洗完後應倒扣風乾、避免高溫烘乾，以減少密封圈老化的機會。

傑登強調，保溫杯是天天接觸嘴巴的日用品，一旦出現「5徵兆」，為了健康著想，是該斷捨離了：

1. 效果失靈：外殼發燙或保溫力明顯下降，代表真空層已損壞。

2. 出現內傷：內膽有深層刮痕或鏽蝕點，容易藏污納垢。

3. 零件老化：密封膠條變硬、發霉或開始漏水。

4. 洗不掉的異味：可能代表已有細菌或油脂殘留。

5. 嚴重外傷：曾重摔導致結構變形。