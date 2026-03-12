社福津貼調高23.5%　衛福部推新制：物價漲3%補助就加碼

▲衛福部6大社福津貼金額平均將提高23.5%。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

行政院今通過調整社福津貼方案，補助金額平均將提高23.5%，弱勢兒少生活扶助也統一調高到每月至少5千元，預計嘉惠89萬人；衛福部表示，將新增補助檢討機制，每2年即檢討一次，當消費者物價指數（CPI）成長率達3%便啟動調整，希望補助更能反映物價變動，維持弱勢族群基本生活品質。

衛福部說明，此調整是依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」推動，政府自今年1月至明年1月間辦理「關懷弱勢民眾加發生活補助」，在既有措施基礎上，進一步調整6大社福津貼，整體補助金額平均調幅達23.5%。

此次納入調整的6大津貼，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼，及弱勢兒童及少年生活扶助。相關金額調整同時，亦整合目前弱勢民眾領取的加發生活補助，提高整體補助金額。

社工司副司長楊雅嵐指出，現行弱勢兒童及少年生活扶助金額較低，故此次特別加強兒少支持，統一將生活補助調整到每月至少5千元，希望減少各縣市補助差距。

除提高補助金額，制度設計也同步調整。楊雅嵐說明，目前社福津貼多為每4年檢討一次，此次新增每2年期中檢討機制，並將消費者物價指數成長率達3%作為調整門檻，使補助更能即時反映生活成本變化。

衛福部表示，此次社福津貼調整估算一年所需經費約335.6億元，將待今年中央政府總預算完成法定程序後辦理追加預算，未來新制也將配合老農津貼、國民年金相關修法同步實施，預計2026年7月上路。整體社福津貼制度調整後，8項津貼預估可照顧318萬人，相關新增經費將由中央政府全額負擔。