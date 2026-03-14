點微糖也脂肪肝！醫示警「3款偽健康飲料」千萬別天天喝

▲果汁因少了部分纖維攝取，會讓糖分在短時間內大量進入身體。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我都點微糖、也不太喝酒，為什麼健檢還是脂肪肝？」肝膽腸胃科醫師卓韋儒透露，這是年後門診最常聽到的崩潰告白。他直言，微糖不代表健康，只是比較不甜，真正的地雷往往藏在「天天一杯」的含糖飲料中。他特別點名3種容易被誤認成養生的「偽健康」飲料，提醒民眾你以為在控糖，身體其實正在幫脂肪肝加班。

卓韋儒醫師在粉專分享，飲料中的「液態糖」之所以容易讓人踩雷，是因為喝的速度快、總量大，且飽足感低，民眾常因「微糖」的心理防線而提高飲用頻率。他強調：「身體看的是總糖量與頻率。」

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卓韋儒點名「3種隱形糖重災區」，提醒民眾別再被清爽口感騙了：

1. 鮮榨果汁／果昔：糖分變「直達車」

水果本身健康，但喝水果卻是另一回事。卓韋儒解釋，水果榨汁後失去了咀嚼過程與部分纖維，糖分更容易在短時間內大量進入身體。他示警：「吃水果可以，果汁當水喝不行。」若真想喝，應選擇小杯、無加糖，且千萬別天天喝。

2. 酸味飲／乳酸飲／運動飲料：酸味掩蓋糖分

許多人會被「酸味」誤導，以為喝起來清爽就不甜。卓韋儒戳破真相，為了平衡口感讓酸味順口，配方中常會加入更多糖。他建議，除非是長時間大量流汗，否則多數情況喝水就夠了，若真的要喝，則應選擇低糖或無糖版本。

3. 燕麥奶／穀物飲：其實是「液態澱粉」

這是近年來最常見的新陷阱。卓韋儒指出，不少穀物飲本質是澱粉來源，若再經過調味或加糖，熱量與糖分負擔極易超標。他提醒，並非不能喝，而是要看清有無加糖及攝取頻率，別把它當成水來補給。

想要護肝不求人，卓韋儒也分享最有感的「護肝KPI」。他強調，最重要的改變是「先改頻率」，從天天一杯減為一週2～3杯，這通常比糾結微糖或半糖更關鍵；同時應堅持「水果用咬的」讓纖維幫身體踩煞車，並將解渴任務徹底交給白開水，雖然無糖茶可接受，但含糖飲絕不能當成日常補水來源。

卓韋儒提醒，脂肪肝是總熱量、代謝、運動與睡眠的綜合結果，含糖飲最常被低估且容易天天累積，民眾務必提高警覺。