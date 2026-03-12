胃痛忍1個月「他慘罹癌王」！醫曝3大警訊：糞便難沖掉小心

▲男子胃痛忍1個月，就醫檢查已是癌王轉移。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一名中年男子因上腹痛持續1個月，原以為只是普通的胃痛或壓力大，就醫檢查後竟發現「胰臟腫瘤合併肝臟轉移」。胃腸肝膽內科醫師葉俊余示警，胰臟癌早期難防，若出現上腹部不適、消化不良、體重下降等症狀且持續超過2週，務必提高警覺，這可能是胰臟發出的求救信號。

「自由長芯診所」醫師葉俊余在粉專分享，許多上班族習慣為了開會忍著胃痛，甚至靠止痛藥度過下午，常將身體不適歸咎於工作壓力。他特別點名上班族「最容易忽視的3大警訊」，呼籲民眾別掉以輕心：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 「以為是胃痛」的背痛

長時間坐辦公室常有腰痠背痛，但葉俊余解釋，胰臟癌引發的疼痛通常在上腹部，且會貫穿到後背。他點出一個關鍵差異：「如果你發現彎腰能緩解，但躺平或久坐反而更痛，這可能不是普通的姿勢不良。」

2. 莫名焦慮與極度疲勞

研究顯示，部分患者確診前會出現不明原因的焦慮或疲勞感。葉俊余提醒，若覺得怎麼休息都補不回來，且體重在未節食的情況下快速掉落，請提高警覺。

3. 餐後脹氣與「脂肪便」

明明吃得不多卻整天肚子脹？甚至如廁後發現糞便浮在水面上、難以沖掉。葉俊余指出，這就是所謂的「脂肪便」，代表胰臟的消化酵素功能已受損，無法正常分解脂肪。

除了症狀，葉俊余也指出長期外食、久坐不動、酗酒應酬以及高壓焦慮，都是推動癌化的職場壞習慣。他建議40歲後的民眾，健檢除了胃腸鏡外，應加入腹部超音波，平時刷牙也可觀察眼白是否發黃（黃疸），並試著將下午茶的手搖飲換成無糖茶，減少胰臟代謝負擔。