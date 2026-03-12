花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華：切完先放40分鐘

▲花椰菜別再水煮了，醫師激推蒸3～5分鐘，最能保持口感與保留活性成分。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人為了防癌，餐桌上總少不了花椰菜、甘藍或芝麻葉等十字花科蔬菜，但你真的吃對了嗎？腫瘤科醫師廖志穎示警，若烹調方式錯誤，「煮太久」竟然會讓抗癌成分掉到剩不到一半。他特別點出，抗癌的關鍵在於一種怕熱的神奇酵素，並無私分享3招鎖住營養的秘訣，提醒大家別再把精華通通倒進水槽裡。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在粉專分享衛教資訊指出，十字花科蔬菜具備強大的抗癌潛力，但關鍵在於一個名為「黑芥子酶（Myrosinase）」的神奇酵素。它能將蔬菜成分轉化為強大的抗癌戰士「蘿蔔硫素」，然而這個酵素非常怕熱，他強調：「如果你總是把花椰菜煮得爛爛的，那就太可惜了。」

▼把花椰菜煮得爛爛的，恐害抗癌戰士「蘿蔔硫素」流失光光。（圖／Pixabay）

為了不讓抗癌力流失，廖志穎不藏私，傳授3招黃金準則鎖住抗癌精華：

1. 「先切後放」：讓子彈飛一會兒

切開花椰菜後不要急著下鍋，應先靜置40分鐘。廖志穎解釋，這段時間能讓酵素充分運作，轉化出更多的蘿蔔硫素。由於轉化後的抗癌成分對熱相對穩定，即便後續烹調也不易被破壞。

2. 「蒸」比「煮」更好

別再用水燙青菜了！廖志穎直言，水煮會讓營養流失到湯裡。他推薦改用隔水大火蒸，並掌握3～5分鐘的黃金時間。這不僅能保持蔬菜的爽脆口感，同時能保留最多的活性成分。

3. 神隊友助攻法

如果家中長輩習慣吃煮得較軟的蔬菜，廖志穎建議可以撒一點辛辣配料來補償酵素，像是撒上芥末粉，或是搭配生芝麻葉、白蘿蔔泥，這能讓抗癌效果瞬間「重新啟動」。

除了花椰菜，廖志穎也加碼分享飲食中的「強強聯手」組合，幫助民眾升級健康防護罩。包括「薑黃＋黑胡椒」，利用黑胡椒提升薑黃吸收率達2000%；加熱過的「番茄＋橄欖油」則能讓茄紅素吸收率翻倍；而「綠茶＋檸檬」則是靠維他命C保護兒茶素，讓抗氧化更有感。

廖志穎呼籲，「抗癌不是只靠吃什麼，更要看你『怎麼吃』。」從今天起，試著改變烹調習慣，讓切好的菜休息一下再煮，並以蒸代替煮，才不會讓花錢買的高級營養素白白流失。