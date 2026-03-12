女坐「大怒神」亡　醫示警4症狀掛急診

▲女子搭大怒神卻「頭暈嘔吐」死亡，母親求償千萬元再敗訴。 （示意圖／翻攝六福村官網）



記者陳俊宏／綜合報導

一名歐姓女子到新竹六福村玩「大怒神」，送醫急救不治，母向業者求償1000萬元，二審仍遭駁回。對此，胸腔科醫師蘇一峰提醒，如果搭雲霄飛車、大怒神後，而感到劇烈頭痛、嘔吐、視力模糊或肢體無力，請前往急診檢查。

判決指出，歐女搭完「大怒神」設施，下來後就有頭疼、噁心想吐的狀況，在醫務室休息一個多小時後，忽然陷入昏迷，送醫急救後2天死亡。

歐母向六福村起訴求償1000萬元，一審駁回，經上訴，高等法院11日二審再度駁回。全案可再上訴最高法院。

對此，蘇一峰在臉書說，負G力（Negative G-force）由頭朝向腳的加速力量會造成腦充血，確實與腦出血有直接的關聯；當人體承受負G力時（通常發生在快速俯衝或急劇向下轉彎），血液會受力影響集中湧向頭部，導致嚴重的生理風險。

負G力對大腦的影響

血管壓力劇增

負G力會導致大量血液湧入頭部，急劇增加顱內血壓。當力量超過血管的承受極限時，可能導致脆弱的動脈破裂，進而引發出血性腦中風（腦出血）。

紅視現象（Red-out）

這是負G力的典型徵兆，受壓的血液充滿眼球微血管，導致視線變紅。若G力持續增加，則可能導致腦部受損或昏迷。

生理耐受極限

人體對負G力的耐受度遠低於正G力，一般人通常僅能承受約-3G。

負G力的相關健康風險與症狀

出血性中風

顱內壓力過大導致血管破裂，血液流入腦組織，增加局部壓力並損傷腦細胞。

嚴重腦出血（尤其是腦幹出血）極其危險

研究指出，這類病患約有50%會在48小時內死亡，倖存者也面臨極高的癱瘓或成為植物人的風險。

高風險族群

長期高血壓患者或患有先天性腦動脈瘤的人，在承受劇烈G力變化（如搭乘極限遊樂設施）時，發生腦出血的風險更高。

蘇一峰提醒，如果搭乘劇烈重力變化的遊樂器材之後（如雲霄飛車、大怒神等），而感到劇烈頭痛、嘔吐、視力模糊或肢體無力，請前往急診進行檢查，譬如電腦斷層（CT）檢查，以排除腦出血風險。