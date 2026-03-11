吃止痛藥苦撐「退化性關節炎」惡化　婦人雙膝換人工關節

▲吳姓婦人因膝關節嚴重退化接受雙膝人工關節置換手術，術後逐步恢復行走。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣隊長陳傑憲球賽中左手指骨裂，骨科醫師提醒，受傷就是要休息才能恢復，否則恐造成不可逆的傷害。一名61歲吳姓婦人長期從事清潔工作，膝蓋受傷後仍持續搬重物、久站，只靠止痛藥撐過疼痛，導致膝關節退化惡化，最後在醫師建議下接受雙膝人工關節置換手術，才逐漸恢復正常行走能力。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，這名患者就醫時已出現嚴重退化性關節炎，膝關節結構磨損、走路重心不穩甚至變形，但長期以來仍勉強工作，僅靠止痛藥與助行器支撐日常生活。由於姿勢不良與長期磨損，關節軟骨突然脫落進入關節腔內，造成關節摩擦劇烈，疼痛加劇到無法忍受，才決定就醫治療。

醫療團隊評估後發現患者雙膝關節退化嚴重，若僅置換單側人工膝關節，另一側關節持續惡化，可能影響步態與平衡。患者考量手術時間與復原狀況，也擔心未來出現長短腳問題，最後與醫師討論後決定一次進行雙膝人工關節置換手術。

王芳英指出，醫院去年成立微創人工膝關節中心，術前會進行完整評估，包括心肺功能與麻醉安全評估，以確保患者適合手術。透過微創手術方式，傷口較小、復原速度也較快。患者手術後隔天即可下床活動，第三天便能在復健人員陪同下嘗試爬樓梯，降低長期臥床可能引發的併發症，也有助於肌力恢復。

王芳英說，人工膝關節退化或受傷的原理與運動傷害類似，若沒有適度休息與治療，長期反覆使用會讓傷勢加重。她以近期世界經典棒球賽為例，運動員即使只是手指骨裂，也必須暫停比賽讓身體修復。一般人若在運動、重訓或日常工作中造成膝蓋軟骨受損、十字韌帶拉傷甚至骨裂，若仍持續活動，日後就可能演變成關節炎。

臨床觀察也發現，不少高齡患者在受傷後習慣忍痛或自行服用止痛藥，往往拖到行動困難、甚至生活無法自理才就醫，治療難度與復原時間也會增加。吳姓婦人回憶，自己從事清潔工作已15年，每天幾乎整天站立，還要提水、搬運清潔用品與消毒設備。某天下班後突然跌倒，站都站不穩，原以為只是肌肉拉傷，先到復健科就醫並服用消炎止痛藥，但情況始終沒有改善。

最後連爬樓梯都變得困難，甚至必須使用助行器才能行走，在家人鼓勵下才決定接受手術治療。手術與復健後，如今能夠重新穩定走路，生活逐漸恢復正常，她也笑說：「現在走路輕鬆多了，好像又找回自己的腳。」

醫師提醒，膝關節是人體承重最大的關節之一，若出現持續疼痛、腫脹或行走不穩等症狀，應及早就醫評估，避免長期拖延造成不可逆的關節退化。適當休息、及早治療與復健，往往能讓關節維持更長時間的功能，也能避免未來需要更複雜的手術治療。

▲骨科主治醫師王芳英表示，受傷就是要休息才能恢復，否則恐造成不可逆的傷害。（圖／記者游瓊華翻攝）