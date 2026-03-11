兒少私密照狼醫遭令歇業「不再接觸病人」　曾執業3縣市同步查處

▲衛生福利部要求衛生局查處私密照狼醫，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名羅姓婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存多名兒少病患私密處照片並散佈遭到起訴。衛福部今（11）日表示，桃園市衛生局已經發文至該醫師原執業診所辦理歇業，讓他不再接觸病人，作為懲戒處分之前對病患的保護；另一方面，衛福部函請新北地檢署提供詳細資料，也已行文至該醫師曾經執業所在3縣市衛生局進行相關查處。

檢方偵辦兒少性影像案件時發現羅姓婦產科醫師涉案，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下；並於2020年間加入多個兒童、少年性影像群組。檢警搜索時發現其電腦有多達近2TB未成年性影像，檢方認為，羅男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

衛福部日前說明，該案件受害者未成年，且涉及利用業務犯罪、違背醫學倫理等，將行政、司法雙軌並行，不會等最終判決才處理。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今日受訪說明最新進度，羅姓醫師目前雖處於羈押狀態，由於他的執業登記在桃園市，已經請桃園衛生局發文到原本執業診所，為該醫師辦歇業，讓他不會再接觸病人，作為懲戒處分前對病患保護。該做法有先例，先前高雄市有醫師執行縮胃手術致2名女病患死亡時，亦有進行暫時處分。

劉玉菁指出，衛福部已函請新北地檢署提供詳細資料，以了解其詳細犯罪狀況，尚在等待回覆；另於3月5日發函給該醫師曾經執業所在的台北市、桃園市、新竹市衛生局進行查處，需了解他犯罪事實是在哪一個時期與地點進行，並請所轄衛生局進行醫師懲戒審議。

醫師懲戒結果包含教育訓練、申誡、廢止執業執照，最重可廢止醫師證書，劉玉菁表示，若於3縣市皆有犯罪事實，會各自進行審議、懲戒。