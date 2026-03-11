ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

醫學中心「護理友善」認證前6強出列　2家龍頭醫院未入榜

▲▼台大醫院,西址,舊院區。（圖／記者徐文彬攝）

▲衛福部首屆「護理友善職場典範認證」結果出爐，台大醫院未報名，不在前6強名單中。（圖／記者徐文彬攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部首屆「護理友善職場典範認證」結果出爐，共有6家醫學中心、10家區域醫院、9家地區醫院及7家偏鄉醫院入選，其中醫學中心的表現引發關注，因醫界龍頭台大醫院未報名，而台北榮總雖有參與，卻未進入前6。

對此認證，衛福部說明，共有115家醫院提出申請，經書面審查、評定會議2階段評選，由護理、醫院、產官學界及社會團體等跨域專家委員綜合審查，重點涵蓋3大面向，包括「護理職場意見反應及解決機制」占20%、「護理人員多元彈性自主排班與執業」占40%，及「其他友善留任措施」占40%。

對此，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳說，本次認證採醫院自願報名方式，而因整體預算約3000萬元，故依醫院層級設計名額及獎勵金，未入選不代表表現不佳，而是競爭下的相對排序。

獎勵方面，醫學中心前6名各可獲200萬元，區域醫院100萬元，地區醫院依床數分為70萬、50萬元，偏鄉醫院則為10萬元。衛福部強調，設計金額與名額時，已考量不同層級醫院的護理人員規模，盡量兼顧公平性。

醫學中心對於護理人力需求大，近年也陸續提升護理友善職場，不過在此次認證中，台大、台北榮總均未進入前6名，前6名不分名次包括台中榮總、彰化基督教、亞東、林口及高雄長庚、奇美。

對此，蔡淑鳳表示，台大醫院今年並未報名，可能與院方評估自身準備度或人力狀況有關；台北榮總雖有報名，但在人力留任的穩定度、成長幅度等方面，相較前6名略低，故未入列。

蔡淑鳳強調，此為相對比較結果，未來期待更多醫院參與認證，一起來逐步改善護理職場環境。

