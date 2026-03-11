13週大出血「她躺到生」拚命保胎！孩子多1根手指…母告白醫淚崩

▲媽媽見孩子6根手指，溫柔告白「謝謝你努力來到我身邊」。（圖／周靜汶醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我會乖乖躺著，只希望孩子平安。」一名曾遭遇流產打擊的媽媽，在第二胎13週大出血、疑似破水被緊急送醫時，眼裡滿是恐懼，卻仍堅定地對醫師許下承諾。這場長達數月的「保胎大戰」，在34週剖腹產下寶寶後終於圓滿落幕，儘管孩子出生被發現有6根手指頭，但媽媽一句「謝謝你努力來到我身邊」，卻讓在場醫護眼淚失守。

高雄榮民總醫院婦女醫學部主治醫師周靜汶在粉專「速來寶-汶汶看 婦產女醫 周靜汶」分享，該名曾不幸流產的媽媽對這胎格外珍惜，未料在孕期13週又3天時突發大量出血、疑似破水，入院後她幾乎不敢下床，連呼吸都小心翼翼。安胎期間血塊一再排出，每一次都讓人心驚，但她憑著無比的耐心與毅力，回家後持續臥床守著孩子，規則服用安胎藥，展開漫長的長期抗戰。

「謝謝你努力來到我身邊！」媽溫柔擁抱6指寶寶

周靜汶補充，該名媽媽進行高層次超音波時，除了寶寶手持續呈現握拳姿勢，未發現其他結構部分明顯的異常，然而時間一週週過去，一路到了34週又5天。周靜汶回憶，剖腹產手術室內，當寶寶清亮的哭聲響起，媽媽壓抑數個月的眼淚瞬間滑落。雖然，寶寶左手長了6根手指，患有「多指症」。面對這份不完美，媽媽看著那隻小手，沒有遺憾，只是溫柔地告白：「謝謝你努力來到我身邊。」

周靜汶表示，在她眼中，那不是多一根手指，「那是一個曾在出血恐懼中，仍緊緊抓住生命的孩子。」她感性地說，醫療可以修復外觀，但無法定義一個生命的價值。這個孩子之所以珍貴，是因為他與母親一起穿過了風雨，仍選擇擁抱彼此，「有些生命，是被保住的，是拚命留下來的」。

▲媽媽懷孕13週突然大出血，臥床保胎堅強守護孩子。（示意圖／視覺中國）

醫揭多指症真相 手術黃金期曝光

何謂「多指症」？周靜汶藉此衛教說明，多指症（Polydactyly）是常見的先天性肢體差異，意指寶寶出生時手或腳多出一根手指或腳趾。這可能與胚胎早期發育的小變化、遺傳因素有關，但多數屬於沒有家族史的「偶發情況」。大部分個案為單純型，除了手指多一根外，並無合併其他異常。

周靜汶表示，高層次超音波通常可偵測胎兒手指和腳趾的骨頭數目。若發現數目異常合併其他結構異常，醫師會建議進一步基因檢測。

針對治療，周靜汶指出，若屬僅有皮膚與軟組織，像小肉芽般連接的「軟組織型」，部分可在門診簡單處理或手術移除；而含有骨骼與關節，結構較完整的「骨性多指」，則需透過X光評估。大多建議在6個月至1歲左右進行手術矯正，此時麻醉安全且恢復良好；若需複雜骨矯正，則可在1～2歲前完成，醫師會盡可能重建其外觀及功能。

周靜汶強調，若為單純多指症，不影響智力與生活能力，手術後功能多能維持正常且疤痕不明顯。家長平時僅需觀察多出的部位是否紅腫或摩擦受傷，並定期門診追蹤即可。

「多指症不是缺陷，而是發育上的小小不同。」周靜汶舉例，日本武將豐臣秀吉與NBA球星詹姆斯（LeBron James）都曾有過多指/趾的情況。現代醫療可以協助改善外觀與保留功能，但孩子的價值從不取決於手指的數量，在父母眼中，他永遠是最完整且珍貴的寶貝。