「錢都、家樂福、momo」都上榜　蔬果農藥抽驗32項違規

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新市售蔬果農藥抽驗結果，總計有32項蔬果違規，包括「錢都日式涮涮鍋」、「家樂福」、「全聯」、「愛買」、「momo購物網」等知名業者和平台都在名單內，違規蔬果由各地衛生局及農政機關溯源，進一步針對供應商依法裁罰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，此次精準抽樣方式抽樣209件農產品加強監測，另外也從其他市售蔬果中隨機選取363件樣品，總計有32項不合格，這也代表透過精準抽樣方式，可以提高揪出不合格樣品的機率。

違規蔬果包括台北市的「錢都日式涮涮鍋（市民大道店）」的「白蘿蔔」檢出農藥賽速安0.65ppm（容許量標準為0.25ppm）；宜蘭縣「全聯（羅東南門分公司）」的「九層塔」檢出第滅寧0.40ppm（容許量標準為0.2ppm）、歐西比0.45ppm（容許量標準為0.2ppm），南投縣「家樂福（埔里分公司）」的「九層塔」檢出歐西比0.28ppm（容許量標準為0.2ppm）、達滅芬 3.43ppm（容許量標準為2.5ppm）。

另外，還有桃園市「momo購物網」的「芥藍菜」檢出亞滅培2.71ppm（容許量標準為2.0ppm）、益達胺1.62ppm（容許量標準為1.0ppm），基隆市「愛買（基隆分公司）」的「青蔥」檢出賽氟滅0.03ppm（容許量標準為不得檢出）。

魏任廷指出，針對違規產品分別由各地衛生局及農政單位溯源追查上游供應者，會進行依法裁處，另也建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，建議以流動清水先浸泡蔬菜再沖洗、截切，水果則以水沖洗後，再去皮食用。

