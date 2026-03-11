日夜溫差10度「恐誘發心血管急症」　國健署示警10大症狀

▲醫師提醒，劇烈溫差會增加急性中風與心肌梗塞的風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據中央氣象署天氣預報，本週將迎2波冷氣團報到，日夜溫差恐達10度以上。國健署提醒，劇烈溫差易使血管強烈收縮、引發血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞的風險，若出現「胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈」等心臟病徵兆或是「微笑困難、舉手無力、說話不清楚」的中風警訊，要儘速就醫。

國健署慢性防治組組長周燕玉指出，面對低溫來襲，應盡量避開清晨或夜晚低溫時段外出，外出活動、運動時，盡量等太陽出來、氣溫回升後再出門，心血管疾病患者及高齡長者最好結伴同行，相互照應，若感到任何不適，應立即停止活動並尋求協助。

另外，也要牢記徵兆把握黃金救援期，若出現「胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈」等心臟病徵兆或是「微笑困難、舉手無力、說話不清楚」的中風警訊，要立即撥打119並記下發作時間，切勿自行開車就醫，以免錯失黃金治療時間。

日常也要定期監控三高，周燕玉建議，30歲以上民眾可多加利用國健署提供的免費「成人預防保健服務」，持續掌握自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇(LDL-C)，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。



