以為胃酸逆流！不到40歲醫「看診一半爆心梗」　忽略1關鍵血管塞

▲醫師忽視自身輕度脂肪肝，竟演變為急性心肌梗塞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

小心「不知道自己生病」的人最危險！一名不到40歲的男醫師，身材標準、平時也有運動習慣，某天門診中突然感到胸窩不適，身為腸胃科醫師的他自認是胃食道逆流，隨手吞了胃藥想止痛，沒想到卻壓不住，強撐到門診結束衝急診，竟被診斷為急性心肌梗塞，而這背後的隱形殺手，正是被他忽視的輕度脂肪肝。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目中指出，這名學弟年紀輕輕，身高172公分、體重約71～72公斤，「身材標準不算胖」，但在入院體檢時就發現有輕度脂肪肝。當時學弟常有胸悶、胃食道逆流的症狀，某次門診到一半心窩不適，他直覺是胃酸逆流所引起，吞了胃藥卻完全沒改善，直到急診檢查心電圖、抽心臟酵素後才發現大事不妙了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他嚇到，因為不到40歲！」錢政弘透露，學弟緊急做心導管檢查，發現冠狀動脈真的有一支已經塞住，當場打通才恢復。令人意外的是，住院期間抽血檢查，學弟的血糖、膽固醇竟然都在標準值內。醫師解釋，這正是「瘦子脂肪肝」的恐怖特色，因為油和脂肪都鎖在肝臟，血糖、血脂肪有時反而看起來正常，但造成的風險還是存在。

錢政弘分析，流行病學統計發現，BMI正常的人裡面約有1成的人有脂肪肝，已確定有脂肪肝的人，有1/5是瘦子。這與先天代謝、基因異常有關，特別是「PNPLA3基因異常」在亞洲人身上非常多，這也導致亞洲女性即使體重與西方人一樣，內臟脂肪增加的比例卻更高，脂肪肝比例也較高。

「有脂肪肝的人會產生慢性發炎！」錢政弘示警，這些發炎因子、細胞激素會導致冠狀動脈容易粥狀硬化，血管特別容易塞住，因此這類人罹患心血管疾病的機率反而更高。他提醒，即便覺得自己不胖，若肝功能異常（GOT、GPT特別高），就該積極控制脂肪肝，減少全身性發炎。